ഷായും പിന്മാറി; ആ 2 മണ്ഡലം കൈവിട്ടാൽ ബിജെപിയുടെ ‘ബംഗാൾ തകർച്ച’ പൂർണം

കൊൽക്കത്ത ∙ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശ നൽകുന്ന രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബംഗാളും കേരളവും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ‘സംപൂജ്യ’രായതിനേക്കാൾ ബിജെപിയെ അലട്ടുന്നത് ബംഗാളിലെ പരാജയമാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിന്നുന്ന ജയം നേടി, അതിന്റെ ബലത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്കംവെട്ടാനിറങ്ങിയ ബിജെപിയെ മമതാ ബാനർജിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ദുഖം. ബിജെപി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പയറ്റിയ അതേ രീതിയിൽ മമത തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോകുമ്പോൾ ഇന്നു നടക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായിരിക്കും.

ബിജെപിയെ തളർത്തുന്നതെന്ത്?

ആദ്യ ഘട്ട ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളും തൃണമൂൽ തൂത്തൂവാരിയപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നാലു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ സംബന്ധിടത്തോളം നിലനിൽപിന്റേത് കൂടിയാണ്. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഹേളികയാണ് ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം. പാർട്ടിക്ക് വളരാനുള്ള എല്ലാ വളക്കൂറും ബംഗാളിലെ മണ്ണിനുണ്ട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ തൃണമൂൽ തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. മുകുൾ റോയിയെപ്പോലെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായകൻമാർ തൃണമൂലിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത് മാത്രമല്ല ബിജെപിയെ തളർത്തുന്നത്. ബാബുൽ സുപ്രിയോപോലെ മമതയ്ക്കെതിരേ ബിജെപി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പോലും പാർട്ടി വിട്ട് മമതാ ബാനർജിയുടെ ചിറകിനടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നേതാക്കളും അണികളും ഒന്നൊന്നായി തൃണമൂലിൽ ചേരാൻ ക്യൂനിൽക്കുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജി ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ നേതൃസ്ഥാനം മമത കണ്ണുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയെ അവരുടെ അതേ ശൈലിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ കെൽപും തന്റേടവുമുള്ള മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി നേതാവും ഇന്ത്യയിലില്ലെന്ന് ബിജെപിക്കാർ വരെ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ബംഗാളിൽ ക്യാംപ് ചെയ്തിട്ടും മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും മമത കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ബിജെപിക്ക് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തു.



ശ്രദ്ധേയമായി നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ



ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 30 ) നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു മണ്ഡലങ്ങളാണ് ബംഗാളിൽ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കൂച്ച് ബിഹാറിലെ ദിൻഹത, നദിയയിലെ ശാന്തിപൂർ, നോർത്ത് 24 പർഗനാസിലെ ഖർദാ, സൗത്ത് 24 പർഗനാസിലെ ഗൊസാബ എന്നിവയാണ് ദീപാവലിക്ക് നാലു നാൾ മുൻപ് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഖർദാ, ഗൊസാബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജയിച്ച തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ദിൻഹത, ശാന്തിപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജയിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ പിന്നീട് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. നിലവിൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ ഇവർ ഭരണം കിട്ടാത്തതിനെത്തുടർന്ന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ച് എംപിമാരായി തുടരുകയാണ്.



ബിജെപിയുടെ അഭിമാനപ്രശ്‌നം



ദിൻഹത, ശാന്തിപൂർ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലനിർത്തുക ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇറക്കി മൽസരം നേരിടാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങൾ കൈവിട്ടാൽ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരാജയം എന്നതിനപ്പുറം ബംഗാളിലെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ബിജെപിയെ ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് തൃണമൂൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അണികളും നേതാക്കളും കൂട്ടത്തോടെ തൃണമൂലിലേക്ക് മാറുമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനറിയാം.



ദിൻഹത, ശാന്തിപൂർ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ബിജെപി കഠിനശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ബിജെപിയിൽ പ്രകടമാണ്. ഡൽഹിയിൽനിന്നു രണ്ടുമണിക്കൂറിനകം പറന്നെത്താവുന്ന ദൂരമായിട്ടും അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിന് ഇവിടെയെത്തുന്നില്ല. കാരണം ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ പരാജയം ബംഗാൾ ഘടകത്തിന്റെ മാത്രം പരാജയമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും താൽപര്യം.

മുൻനിര നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനെത്തുകയും ബിജെപി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് മമതയുടെ വിജയമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടും. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനിയും ഗിരിരാജ് സിങ്ങുമാണ് ബിജെപി നിരയിലെ സ്റ്റാർ ക്യാംപയിനേഴ്സ്. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശർമയും പ്രചാരണത്തിനെത്തി. മറുവശത്ത് മമതാ ബാനർജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി. ആദ്യഘട്ട ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെന്നപോലെ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കാനാണ് മമത ഓരോ വേദിയും ഉപയോഗിച്ചത്.



ഉത്സവനാളിലെ വോട്ട് യുദ്ധം



ആദ്യഘട്ട ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഭവാനിപൂർ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെതിരേ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാംഘട്ട ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കണ്ടെത്തിയ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി മാത്രമല്ല സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ദുർഗാപൂജയ്ക്കും ദീപാവലിക്കും മധ്യേ ഉൽസവനാളുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് ഇവർ മൂവരും ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷമാക്കിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തിന് കയ്യടിക്കുകയാണ്.



ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം മുതൽ ബംഗ്ലദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം, പൗരത്വ ഭേഗഗതി ബിൽ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം. ബംഗ്ലദേശിൽ പൂജാ ആഘോഷവേളയിലെ സംഘർഷത്തിൽ ആഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവിഷയമായി ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗ്ലദേശിൽ നടന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും അവിടെ നിന്നുള്ള അധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ബംഗാളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ബംഗ്ലദേശിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഉടനടി നടപടി സ്വകീരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ബംഗ്ലദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീന അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മതധ്രൂവീകരണശ്രമങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തെത്തുടർന്ന് 43 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ബംഗ്ലദേശ് ബോർഡർ ഗാർഡ് ട്രൂപ്പിനെ 22 ജില്ലകളിലെ പൂജാപന്തലുകളുടെ സുരക്ഷ ഏൽപ്പിച്ചതായും ബംഗ്ലദേശ് അറിയിച്ചിരുന്നു.



നവംബർ 2 വിധിദിനം

വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൂത്തുവാരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല ബംഗാളിന്റെ ജീവശ്വാസമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ പോലും ബിജെപിയുടെ പരാജയം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദുർഗാ പൂജ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ വൻ ആഘോഷമാക്കിയപ്പോൾ ബിജെപി നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റു കുറഞ്ഞു. രണ്ടാംതവണയാണ് ബിജെപി ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് പന്തലൊരുക്കിയത്. കൊൽക്കത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സോണൽ കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിൽ ബിജെപി ബംഗാൾ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ ദൂർഗാപൂജ ആഘോഷത്തിനാകട്ടെ കാര്യമായ സന്ദർശകരുമുണ്ടായില്ല.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു ആധികാരി, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുകന്ദ മജുംദാർ എംപി എന്നിവരൊഴുകെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരൂം പൂജാ പന്തലിൽ എത്തിയില്ല. ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള നാലു കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പൂജ വിഡിയോ കോൺഫ്രൻസിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇത്തവണ സംഘാടകർ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയോട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അഭ്യർഥന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

പൂജയുടെ മുഖ്യസംഘാടകനായിരുന്ന മുൻ മേയർ സബ്യസാചി ദത്ത പൂജാ ആഘോഷത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് തൃണമൂലിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയും ചെയ്തു. ‘ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ സ്ഥിതിയാണ് പൂജാപന്തലിൽ കണ്ടത്. ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടെ ബംഗാളിൽ ബിജെപി നിലംപതിക്കും’. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. നവംബർ രണ്ടിനാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ. ദീപാവലിക്ക് രണ്ടു നാൾ മുൻപ്.



