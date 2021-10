ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്‍റെ തട്ടകമായ ഗോരഖ്പുരില്‍ കൂറ്റന്‍ റാലിയുമായി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള ‘പ്രതിജ്ഞാ യാത്ര’യില്‍ നൂറു കണക്കിന് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത്. യുപിയില്‍ ദലിതരും ദരിദ്രരുമടക്കം എല്ലാ ജനങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചു. ജനങ്ങളെ ദിവസവും യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് മാത്രമാണെന്നും റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ 70 വർഷമായി ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കൾ ബിജെപി വിൽക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. റെയിൽവേയും വിമാനത്താവളങ്ങളും റോഡുകളും കോൺഗ്രസ് നിർമിച്ചു. എന്നാൽ ബിജെപി അവയെല്ലാം വിറ്റഴിക്കുകയാണ്. 70 വർഷം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. 70 വർഷത്തെ പ്രയത്‌നമാണ് വെറും 7 വർഷം കൊണ്ട് അവർ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

യുപിയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നമായി തൊഴിലില്ലായ്മയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രിയങ്ക, സംസ്ഥാനത്ത് 5 കോടി തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾ ഉണ്ടെന്നും തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണം പ്രതിദിനം മൂന്നു യുവാക്കൾ വീതം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കീഴിലുള്ള യുപി സർക്കാർ എല്ലാ ജാതിയിലും വർഗത്തിലുംപെട്ട ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ദലിതർ, നെയ്ത്തുകാർ, ദരിദ്രർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവരെ ചൂഷണം ചെയ്തു. ഗുരു ഗോരഖ്‌നാഥിന്റെ അനുശാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് യോഗി സർക്കാർ ഭരണം നടത്തുന്നത്. ഈ സർക്കാർ അനുദിനം ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി സഹകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിഷേധിച്ചു. എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നാണ്. എസ്പിയുടെയും ബിഎസ്പിയുടെയും ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്തതെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിയുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

