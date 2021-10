രാജ്യസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കും; സ്ഥാനാർഥി പിന്നീട്: സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ∙ രാജ്യസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ. സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന ചെറിയാൻ ഫിലിപ് സ്ഥാനാർഥിയാകുമോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുധാകരൻ. മത്സരിക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. ജയവും പരാജയവും നോക്കിയല്ല സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നതെന്നും സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



നവംബർ 29നാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് കെ.മാണി രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും അതേ ദിവസമാണ്. നവംബർ 9ന് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങും. നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം നവംബർ 16നാണ്.

