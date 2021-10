ലിഫ്റ്റ് പൊങ്ങി, കെട്ടിടം കുലുങ്ങി, കയറിയവർ ഭയന്നുവിറച്ചു; ആരു ‘മുക്കി’ ആ അരക്കോടി?

കോഴിക്കോട്∙ 1994ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊളിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു, 17 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു. 27ാം വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു !. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ച, കുറഞ്ഞത് 50 വർഷം നിലനിൽക്കേണ്ട കെട്ടിടമാണ് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത്. പേരിനൊരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാതിവഴിയിൽ അതു നിലച്ചു. കോഴിക്കോട് പുതിയറയിലെ സഹകരണ ഭവനാണ് സിനിമയിലെ പഞ്ചവടിപ്പാലത്തെ വെല്ലുന്ന അഴിമതിയുടെ സ്മാരകമായി മാറിയത്.



അടുത്തു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകുമെന്നു കണ്ടതോടെയാണ് ഈ ബഹുനില മന്ദിരം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിട്ടത്. 1994ലെ 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 3 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ട്. 2011ൽ കെട്ടിടം പൂർണമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലാവധി 50 വർഷമാണ്. ശരിയായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയാൽ കുറഞ്ഞത് 75 വർഷം നിലനിൽക്കും. ഈ സ്ഥാനത്ത് വെറും 27 വർഷത്തിനു ശേഷം ഈ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുകയാണ്. ബേസ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ 5 നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 21,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുണ്ട്. നിർമാണത്തിൽ വലിയ പിഴവുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും ഒരാൾക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്നതാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത.



ഒറ്റ ദിവസം ഓടിയ ലിഫ്റ്റ്

അന്നു മന്ത്രിയായിരുന്ന എം.വി.രാഘവനാണ് 1994ൽ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ കെട്ടിടത്തിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

താഴെനിന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുമ്പോൾ കെട്ടിടവും ഒപ്പം കുലുങ്ങി. അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. കയറിയ ആളുകൾ ഭയന്നു വിറച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ മുകളിലെത്തി ജീവനും കൊണ്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി. പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ആദ്യമായിട്ടാകും ഒരേയൊരു തവണ ഓടിയ ലിഫ്റ്റിന്റെ കഥ പൊതുജനം കേൾക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ രൂപകൽപനയിലെ പിഴവാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു.



ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന കെട്ടിടം

2003ൽ കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു സീലിങ് പാളികൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. ജീവനക്കാർ പേടിച്ചു പിന്നെയും കുറച്ചുവർഷങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ, സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, അസി.റജിസ്ട്രാർ, താലൂക്ക് സഹകരണ സംഘം അസി.ഡയറക്ടർ എന്നീ ഓഫിസുകളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 150ഓളം ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്നു കണ്ടതോടെ 2011ൽ ഒഴിഞ്ഞു.

ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ലിങ്ക് റോ‍ഡിലുള്ള കോർപറേഷൻ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (സിഡിഎ) കെട്ടിടത്തിലേക്കു മാറ്റി. സഹകരണസംഘങ്ങളും ചേർന്നാണ് അവിടെയുള്ള വാടക നൽകിയത്. 6 വർഷത്തോളം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും വാടക തുടർച്ചയായി കുടിശികയായപ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ 13 ലക്ഷം രൂപയോളം വാടക ഇനത്തിൽ കോർപറേഷനു നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സഹകരണവകുപ്പ് ഇടപെട്ട് കുടിശിക തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം പഴയ കെട്ടിടത്തിനു സമീപം താൽക്കാലികമായി കെട്ടിടം നിർമിച്ച് ഓഫിസുകൾ അങ്ങോട്ടേക്കു മാറ്റി.



സഹകരണ ഭവൻ കെട്ടിടം ഉപയോഗക്ഷമമല്ലെന്നു കോർപറേഷൻ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവെങ്കിലും പൊളിക്കൽ വീണ്ടും നീണ്ടു. കെട്ടിടം പൊളിക്കാനുള്ള കരാർ ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തതായിരുന്നു കാരണം. സമീപത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫിസുകൾക്കു കെട്ടിടം വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്നു കണ്ടതോടെ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വീണ്ടും നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ടിങ് സൊസൈറ്റി പൊളിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. നിലവിൽ കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



എങ്ങുമെത്താതെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം



കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണസമയത്തുതന്നെ, നിലവാരമില്ലാത്ത മണൽ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഇതു കാരണമാണു കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിലെ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കുകയും പാളികൾ അടർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തതെന്നു സൂചനയുണ്ട്. 2006ൽ നിർമാണത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് പ്രാഥമികാന്വേഷണം തുടങ്ങി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കെട്ടിടം നിർമിച്ച കരാറുകാരനുമുൾപ്പെടെ 4 പേർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.



എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം എന്ന നിർദേശവുമായി 2012ൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കരാറുകാരൻ അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചുപോയതിനാൽ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിർമാണത്തിന്റെ ഫയലുകളൊന്നും വിജിലൻസിനു തുടക്കത്തിൽ കൈമാറിയിരുന്നില്ല. വളരെ വൈകി ഫയലുകൾ ലഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ നിർമാണച്ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ചിരുന്നു.



