‘എല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകാനാകില്ല’; വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സർക്കാരിന് എല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് തൊഴിൽ മന്ത്രി മഹേന്ദ്ര സിങ് സിസോദിയ. വിലക്കയറ്റത്തിനൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ വരുമാനവും വർധിച്ചില്ലേയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.



‘സാധാരണക്കാരന്റെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വർധിച്ചില്ലേ? അത് ശരിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിലക്കയറ്റവും അംഗീകരിക്കണം. സർക്കാരിന് എല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ വരുമാനം ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വികസന പരിപാടികളും നടപ്പാക്കുന്നത്. 10 വർഷം മുൻപ് നിങ്ങൾ 6,000 രൂപ സമ്പാദിച്ചു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ 50,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ അതേ നിരക്കിൽ പെട്രോളും ഡീസലും വേണമെന്നും പറയുന്നു. ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല.

ഏതു വിഭാഗത്തിലാണ് വരുമാന വർധനയുണ്ടാകാത്തത്?. 5,000 രൂപ ലഭിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോള്‍ 25,000-30,000 രൂപ ലഭിക്കുന്നില്ലേ? ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നില്ലേ? പച്ചക്കറികളും പാലും വിൽക്കുന്നവർക്കും മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നില്ലേ?. കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചപ്പോൾ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായില്ലെ? മോദി സർക്കാരിന് കീഴിൽ മാത്രമാണോ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായത്?.’– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില ഈയടുത്ത മാസങ്ങളിൽ കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ധനത്തിന്റെയും ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെയും വില.

English Summary: 'Yes, But...': Madhya Pradesh Minister vs Questions On Rising Prices