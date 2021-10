വാക്സിനേഷൻ കുറഞ്ഞ ജില്ലകളില്‍ മോദി ഇടപെടും; ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ എണ്ണം കുറവുള്ള ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ച നടത്തും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നൂറു കോടി വാക്സീൻ ഡോസുകളെന്ന നേട്ടം രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിന്നിട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാക്സിനേഷനിൽ പിന്നിലുള്ള ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വെർച്വൽ മീറ്റിങ് വഴി സംസാരിക്കുന്നത്.

ജാർഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാൽപതിലധികം ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരോടാണു പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുക. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ 1.3 ബില്യൻ പേർക്കു വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ചെന്നാണു സർക്കാർ കണക്ക്. ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനം പേർ രണ്ടാം ‍ഡോസും എടുത്തതായാണു വിവരം.

രാജ്യം 100 കോടി വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പുകൾ‍ പൂർത്തിയാക്കിയതായി റോമിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ 500 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ നിർമിക്കുമെന്നും കോവി‍ഡിനെതിരെ പോരാടാൻ ലോകത്തെ സഹായിക്കുമെന്നും മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈന മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ജനസംഖ്യയിൽ 75 ശതമാനം പേർ‌ക്കും ചൈന വാക്സീൻ നൽകിയിരുന്നു. 1.5 ബില്യൻ പേർക്കാണ് അവർ വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കിയത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ നൽകാനാണു ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.

English Summary: PM To Hold Review Meet This Week On Districts Having Low Vaccine Coverage