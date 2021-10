ബാങ്ക് മാനേജരായ യുവതി ജീവനൊടുക്കി; ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പൊലീസുകാരും

അയോധ്യ∙ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് ഡപ്യൂട്ടി മാനേജരായ 32കാരിയെ ഫൈസാബാദിലെ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്കു സമീപമുള്ള വാടക വീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. യുവതിയിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 2 പൊലീസുകാർക്ക് എതിരെയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ ഗുപ്ത എന്ന യുവതിയാണ് മരിച്ചതെന്നും കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അയോധ്യ പൊലീസ് സീനിയർ എസ്പി ഷൈലേശ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

2015ൽ ക്ലർക്കായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശ്രദ്ധ പിന്നീട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പരീക്ഷകൾ എഴുതിയാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയത്. 2018നു ശേഷം ഫൈസാബാദിലാണു ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നും, അവിവാഹിതയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, മറ്റൊരാൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു പരാമർശമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേസിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

കേസിൽ ഉന്നത ഓഫിസർമാർ ഉൾപ്പെട്ട അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ പേരു പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

