‘സംസ്കാരചടങ്ങുകളിൽ‍ ഞാൻ മുഖം ഒളിപ്പിച്ചു; കരയരുതെന്നാണ് അവർ എന്നോടു പറഞ്ഞത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ 37ാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികത്തിൽ ഇന്ദിരയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോയും രാഹുൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. 1984 ഒക്ടോബർ 31നാണ് ഡൽഹിയിൽ‍വച്ച് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇന്ദിരയുടെ മരണ സമയത്ത് രാഹുലിന് 14 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ മൃതദേഹത്തിനരികെനിന്ന് വിതുമ്പുന്ന രാഹുലിനെയും വി‍ഡിയോയിൽ കാണാം.

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമെന്നാണ് ആ ദിവസത്തെ രാഹുൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസം എന്റെ പിതാവിന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടന്ന അന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങ് നടന്ന ദിവസമാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കരയരുതെന്നാണ് എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞത്. സംസ്കാരചടങ്ങുകളിൽ‍ ഞാൻ മുഖം ഒളിപ്പിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു കാണാം. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കരയരുതെന്നു മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല– വിഡിയോയിൽ രാഹുൽ പറയുന്നു.

രണ്ട്– മൂന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു ശേഷം അവര്‍ മരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. ഒരു രോഗം വന്നു മരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശാപമെന്ന് ഞങ്ങളോട് അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതായിരിക്കാം രാജ്യത്തിനായി മരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ കര്‍ക്കശക്കാരനായിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് അമ്മമാരുണ്ടായി, ഒന്ന് സൂപ്പർ മദർ ആണ്. അതായത് മുത്തശ്ശി. അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ എനിക്കൊപ്പം നിന്നത് മുത്തശ്ശിയായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ വിഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സഹോദരി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഇന്ദിരയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കളിക്കുന്ന പഴയ ചിത്രവും പ്രിയങ്ക പങ്കുവച്ചു. മനശക്തി, നിർഭയത്വം, ദേശഭക്തി എന്നിവയുടെ സന്ദേശമായിരുന്നു ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതമെന്നു പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചു.

