ജയ്പൂർ∙ അച്ഛനെയും കാമുകിയെയും നടുറോഡിൽ തടഞ്ഞു തല്ലിച്ചതച്ചു പെൺമക്കൾ. കാമുകിയുമൊത്തു കാറിൽ വരുമ്പോഴാണു റോഡിന് നടുവിൽ കയറിനിന്ന് രണ്ടു പെൺമക്കൾ ചേർന്ന് കാർ തടഞ്ഞതും പിതാവിനെ പുറത്തിറക്കി മർദിച്ചതും. രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവാര ജില്ലയാണു സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ‌ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അച്ഛന്റെ പ്രണയം കാരണം വീട്ടിൽ വഴക്കു പതിവാണെന്നും പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നു. ഇതോടെയാണു പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യം കാർ തടഞ്ഞെങ്കിലും പിതാവ് കാർ നിർത്തിയില്ല. പിന്നീടു നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് കാർ നിർത്തിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങിയ അച്ഛനെയും യുവതിയെയും ഇവർ മർദിക്കുകയും െചയ്തു. രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനായിട്ടും നാണമില്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് നടക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു പെൺമക്കൾ അച്ഛനെ മർദിച്ചത്.

തല്ലു കൊണ്ട യുവതി നാട്ടുകാർ കൂടിയതോടെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അമ്മയുടെ സങ്കടം കണ്ടു മടുത്താണ് അച്ഛനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Rajasthan: Man beaten up by two daughters for having extramarital relationship