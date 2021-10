അഗർത്തല∙ തൃണമൂൽ വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ബംഗാൾ മുൻ മന്ത്രി റജീബ് ബാനർജിയും ത്രിപുരയിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ ആഷിസ് ദാസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ അനന്തരവനുമായ അഭിഷേക് ബാനർജി ത്രിപുരയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നത്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മൂന്നു തവണ റദ്ദാക്കിയ റാലിക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ത്രിപുരയിൽ ഇടതിനെയും വലതിനെയും ഒരുപോലെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി പറഞ്ഞു. അത് ബംഗാളിന്റെ ആവർത്തനമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.‘ബിജെപി എന്ന വൈറസിന് ഒരു വാക്‌സീൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിന്റെ പേര് മമത ബാനർജി എന്നാണ്. ത്രിപുരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട ഡോസ് നൽകേണ്ടിവരും. ആദ്യത്തേത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും രണ്ടാമത്തേത് 2023 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ത്രിപുരയിൽ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി മത്സരിക്കുമെന്നും അഭിഷേക് അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് റാലി നടത്താൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് തടഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും തടഞ്ഞതോടെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി റാലിക്ക് അനുമതി നൽകി. റാലിയിൽ ഒരേസമയം 500ലധികം പേർ പാടില്ലെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

2011ലും 2016ലും മമത ബാനർജി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന റജീബ് ബാനർജി ജനുവരിയിൽ രാജിവച്ചു. ഈ വർഷം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോംജുരിൽ നിന്ന് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

English Summary: 'Will Finish Both Left And Right', Says Trinamool In Tripura