‘അവർ അപകടകാരികൾ; എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല, സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക’

മുംബൈ∙തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ മുംബൈ യൂണിറ്റ് സോണല്‍ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കെഡെയുടെ ഭാര്യ ക്രാന്തി രേദ്കറെ വാങ്കഡെ. കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമീറിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് മൂന്നുപേര്‍‍ വന്ന് വീട് നിരീക്ഷിച്ചശേഷം പോയി. അവർ വളരെയേറെ അപകടകാരികളാണ്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അറിവുമില്ല– ക്രാന്തി രേദ്കറെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

പട്ടിക ജാതി ദേശീയ കമ്മിഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അരുൺ ഹൽദാർ സമീർ വാങ്കഡെയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ചില രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ കാണുന്നതിനാണ് അരുൺ ഹൽദാർ എത്തിയതെന്നു ക്രാന്തി പ്രതികരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയര്‍ത്തിയവർ‌ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കും. വീട്ടിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു കൈമാറും. കുടുംബത്തിനു സുരക്ഷ നൽകണം. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവരെ ആരു സംരക്ഷിക്കും– ക്രാന്തി വ്യക്തമാക്കി.

ആഡംബരക്കപ്പലിൽ ലഹരി പാർട്ടി നടത്തിയ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സമീർ വാങ്കഡെയുടെ നിലപാടിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പക്ഷപാതിത്വം കാണിക്കുകയാണെന്നാണു മന്ത്രി ആരോപിച്ചത്. സമീർ‌ വാങ്ക‍ഡെയുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹം തുടങ്ങിയവയിലും മന്ത്രി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വാങ്കഡെ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നാണ് നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചത്. മുസ്‌ലിം ആയിരുന്നിട്ടും യുപിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ സംവരണം ലഭിക്കാൻ പട്ടികജാതി എന്നാക്കി വാങ്കഡെ തിരുത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

ആര്യൻ ഖാനെ ലഹരിക്കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പിതാവും നടനുമായ ഷാറുഖ് ഖാനോട് 25 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് വാങ്കഡെയ്ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ പ്രതികളായ കേസുകളില്‍ വാങ്കഡെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

