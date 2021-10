സൈഡസ് കാഡിലയുടെ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ വില 265 രൂപയായി കുറച്ചേക്കും: റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർബന്ധത്തെ തുടർന്ന് സൈഡസ് കാഡില വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സീൻ സൈകോവ്–ഡി വാക്സീന്റെ വില 265 രൂപയായി കുറച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനുണ്ടായേക്കും.

സൈഡസ് കാഡിലയുടെ വാക്‌സീന്റെ ഒരു ഡോസിന്റെ വില 265 രൂപയായി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഓരോ ഡോസിനും ഡിസ്‌പോസിബിൾ പെയിൻലെസ് ജെറ്റ് ആപ്ലിക്കേറ്ററിന്റെ വിലയായ 93 രൂപയും ഈടാക്കും.



അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാർമ കമ്പനിയായ സൈഡസ് കാഡില നേരത്തെ മൂന്ന് ഡോസുള്ള വാക്സീന് 1,900 രൂപ വില നിർദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് ഡോസുകളും 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ നൽകണം. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂചി രഹിത കോവിഡ് വാക്സീനാണ് സൈകോവ്–ഡി വാക്സീന്‍.

English Summary: Zydus Cadila agrees to reduce price of each dose of its Covid-19 vaccine to Rs 265: Report