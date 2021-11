2013ൽ മോദിയുടെ പ്രചാരണ റാലിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനവും മരണവും: 4 പേർക്ക് വധശിക്ഷ

പട്ന ∙ ഗാന്ധി മൈതാൻ സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ ഒൻപതു പ്രതികളിൽ നാലു പേർക്ക് എൻഐഎ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. മറ്റു പ്രതികളിൽ രണ്ടു പേർക്കു ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും രണ്ടു പേർക്ക് 10 വർഷം കഠിന തടവും ഒരാൾക്ക് ഏഴു വർഷം കഠിന തടവുമാണു ശിക്ഷ.

നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായിരിക്കെ 2013 ഒക്ടോബർ 27നു ഗാന്ധി മൈതാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണ റാലിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ ഉന്തിലും തള്ളിലുമായി ആറു പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിമി, ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ സംഘടനകളിലെ റാഞ്ചി സ്വദേശികളായ പ്രവർത്തകരാണു പ്രതികൾ. എൻഐഎ പ്രത്യേക കോ‍ടതി ജഡ്ജി ഗുർവീന്ദർ മെഹ്റോത്രയാണു പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

കേസിലെ 10 പ്രതികളിൽ ഫക്രുദ്ദീൻ എന്നയാളെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. പ്രതികളായ ഇംതിയാസ് അൻസാരി, മുജിബുല്ല, ഹൈദർ അലി, ഫിറോസ് അസ്‌ലം, ഒമർ അൻസാരി, ഇഫ്തിഹാർ, അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ഉമർ സിദ്ദിഖി, അസറുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണു കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

