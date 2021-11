കൊച്ചി∙ ഇന്ധന വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഉപരോധ സമരത്തിനിടയിലേക്ക് കള്ളുകുടിച്ചെത്തിയ നടൻ ജോജു ജോർജ് വനിതാ പ്രവർത്തകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ജോജു. ‘ഞാൻ ഈ അവസരത്തിലെന്നല്ല ഒരു അവസരത്തിലും സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറാറില്ല. കാരണം എനിക്കവരുടെ മൂല്യം അറിയാം. ഞാൻ വനിതാ പ്രവർത്തകയെ കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ല.’– ജോജു പറഞ്ഞു.

ജോജു മദ്യപിച്ചാണ് ബഹളം വച്ചതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു. കാറിൽ മദ്യക്കുപ്പികളും ഗ്ലാസും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഷിയാസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ മദ്യപാനം നിർത്തിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായെന്ന് ജോജു മനോരമ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ‘മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി തെളിയിക്കും. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു തൊന്നുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും എതിരല്ല’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജോജുവിനെ ആശുപത്രിലെത്തിച്ച് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി.

ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ച് വൈറ്റില– ഇടപ്പള്ള ദേശീയപാത തടഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സമരത്തിനിടെയാണ് ജോജു ജോർജ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജോജുവിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഫലമായി സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് വാഹനം കടത്തിവിട്ടു. അതിനിടെ സമരക്കാർ ജോജുവിന്റെ കാറിന്റെ പിന്നിലെ ചില്ല് തല്ലിത്തകർത്തിരുന്നു. ‘ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയ വാഹനത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ’ എന്നായിരുന്നു തകർന്ന ചില്ലു കാണിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് ജോജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: Actor Joju George reaction on DCC President arguements against him