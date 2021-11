കേരളത്തിലെ 3 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ്

കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് എയർ അറേബ്യയുടെ പുതിയ സർവീസുകൾ നവംബർ 3ന് തുടങ്ങും. കരിപ്പൂരിൽനിന്ന് തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 5.25ന് പുറപ്പെടുന്ന സർവീസ് 8.10ന് അബുദാബിയിലെത്തും. അബുദാബിയിൽനിന്ന് ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 11.30ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം രാവിലെ 4.45ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും.



കൊച്ചിയിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ചൊവ്വ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 5ന് പുറപ്പെടും. അബുദാബിയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 10.55നും പുറപ്പെടും. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7.30ന് പുറപ്പെടും. അബുദാബിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നും പുറപ്പെടും.

