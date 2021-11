ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം; ഒക്ടോബറിൽ 1.3 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജിഎസ്ടിയിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം. 1,30,127 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത്. ജിഎസിടി നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്രയധികം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 24 ശതമാനമാണ് ഈ ഒക്ടോബറിൽ ജിഎസിടി വരുമാനം ഉയർന്നത്. 1,30,127 കോടി രൂപയിൽ 23,861 കോടി രൂപ സിഡിഎസ്ടി ഇനത്തിലും 30,421 കോടി രൂപ എസ്ജിഎസ്ടി ഇനത്തിലും 67,361 കോടി രൂപ ഐജിഎസ്ടി ഇനത്തിലും 8,484 കോടി രൂപ സെസ് ഇനത്തിലുമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.



English Summary : GST collection in October crosses ₹1.3 lakh crore, second highest ever