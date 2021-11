സിനിമ കണ്ട് കൊലപാതകം നടത്താനാകുമോ? ‘ആ പടത്തിൽ’നിന്ന് ഇങ്ങനെയും ബുദ്ധി കിട്ടുമോ?

‘2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബുദ്ധി തോന്നിയത് സർ’– കുപ്രസിദ്ധമായ കടമ്പഴിപ്പുറം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതി യു.കെ. രാജേന്ദ്രൻ പിടിയിലായപ്പോൾ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സിനിമ പ്രചോദനമായെന്നു പ്രതി സമ്മതിക്കുന്നു. സിനിമയെ കലാരൂപം മാത്രമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നും കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രങ്ങൾ ആളുകളിലെ അക്രമവാസനയെ ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും മറുവശത്ത് സിനിമയുടെ സ്വാധീനത്താൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെളിവുനശിപ്പിക്കലും നടന്നുപോരുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സിനിമ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവർ കുറവല്ല. 5 വർഷത്തിനിപ്പുറം പ്രതിയെ പിടികൂടിയ പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലും പ്രതിക്കു പറയാനുള്ളത് ഒരു സിനിമാക്കഥ തന്നെ...

കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചത്

2016 നവംബർ 14നു പാലക്കാട് വടക്കേക്കര ചീരപ്പത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (രാജൻ–62), ഭാര്യ തങ്കമണി (തങ്കമ്മു-52) എന്നിവര്‍ ദാരുണമായി തലക്കടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ലോക്കൽ പൊലീസും പിന്നീട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും അരിച്ചുപെറുക്കി അന്വേഷിച്ചിട്ടും കേസിനു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ 2021ലാണ് ഇവരുടെ അയല്‍വാസിയായ പ്രതി രാജേന്ദ്രനെ അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടുന്നത്. കവർച്ചാ ശ്രമത്തിനിടെ ദമ്പതികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് രാജേന്ദ്രൻ മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാല്‍ പറയത്തക്ക ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത രാജേന്ദ്രൻ ഇത്രയും കാലം പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് എങ്ങനെ നടന്നു എന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിനു നേരെയുണ്ടായ പ്രധാന ചോദ്യം.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, തങ്കമണി.

സിനിമയെ പകർത്തിയപ്പോൾ...

കവർച്ച നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിലെ രംഗം രാജേന്ദ്രന്റെ മനസ്സിലേക്കു വരുന്നത്. കവർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ സിനിമയിലെ ഈ രംഗം ഉപകരിക്കുമെന്നു രാജേന്ദ്രനു തോന്നി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കവർച്ച നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസത്തിന്റെ തലേന്ന് നാളെ താൻ ചെന്നൈക്കു പോകുകയാണെന്നു സുഹൃത്തുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും രാജേന്ദ്രൻ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി സ്ഥിരം പോകുന്ന ചായക്കടയിലും ബാർബർ ഷോപ്പിലുമെല്ലാം ചെന്നൈക്കു പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

ചായക്കടയിൽ വച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പിറ്റേന്നു രാവിലെ തന്നെ കടമ്പഴിപ്പുറം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവിടാനും ഏൽപിച്ചു. സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം താൻ സ്ഥലത്തില്ല എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുകയായിരുന്നു രാജേന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം കടമ്പഴിപ്പുറത്തെത്തി അവിടെനിന്നു ബസിൽ ഒലവക്കോട്(പാലക്കാട് ജംക്‌ഷൻ) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. സുഹൃത്തിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട ശേഷം ടിക്കറ്റെടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നു. രാത്രി വൈകുന്നതുവരെ ഈ ഇരിപ്പു തുടർന്നു. അർധരാത്രിയോടെ തിരിച്ച് കടമ്പഴിപ്പുറത്തെത്തി, സംഭവസ്ഥലത്തേക്കു പോയി.

കടമ്പഴിപ്പുറം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യു.കെ.രാജേന്ദ്രനെ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തിച്ചപ്പോൾ.

കവർച്ച നടത്തിയശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ തലേദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് രാജേന്ദ്രൻ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അന്വേഷണം തനിക്കുനേരെ തിരിഞ്ഞാൽ താൻ അന്നേദിവസം സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ഇത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയി. എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന ദിവസം രാത്രി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രാജേന്ദ്രന്റെ നമ്പറും അതിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം വീണ്ടും രാജേന്ദ്രനിലേക്കു തിരിയുന്നത്.

ചൂടുവെള്ളം പറ്റിച്ച പണി

പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിരലടയാളം പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന വീട്ടില്‍നിന്നു ലഭിച്ച വിരലടയാളവുമായി ഇത് ഒത്തുനോക്കി. എന്നാൽ അവിടെ രാജേന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ചത് 'ചൂടുവെള്ളമാണ്’. ചായക്കട നടത്തുന്ന രാജേന്ദ്രൻ സ്ഥിരമായി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈ കഴുകുന്ന ആളാണ്. ദിവസേന ഇത്രയധികം സമയം ചൂടുവെള്ളം കയ്യിൽ തട്ടുന്നതിനാൽ വിരലടയാളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ പൊരുത്തക്കേടാണ് ആദ്യം രാജേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ കട അടച്ചു. അതോടെ ‘ചൂടുവെള്ളം ഇഫക്ട്’ നഷ്ടമായി. അങ്ങനെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിരലടയാളങ്ങൾ രാജേന്ദ്രന്റേതാണെന്നു തെളിഞ്ഞു.

ഇരട്ട െകാലപാതകം നടന്ന കടമ്പഴിപ്പുറം കണ്ണുകുർശ്ശിയിലെ വീട്.

ചാലക്കുടിയിലെ എടിഎം മോഷണം

ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന എടിഎം മോഷണ പരമ്പരയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നതും ഒരു സിനിമാക്കഥ തന്നെയായിരുന്നു. ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി എടിഎമ്മിൽനിന്നു പണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന നായകന്റെ കഥ പറയുന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പ്രചോദനമാണ് തന്നെ എടിഎം മോഷണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രതി നൽകിയ മൊഴി.

പാലക്കാട് എടിഎമ്മിൽ നടന്ന കവർച്ചാശ്രമം

ചിത്രത്തിലേതിനു സമാനമായി ആദ്യം എടിഎം മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും. പിന്നീട് നഗരത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടതും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതുമായ എടിഎമ്മുകൾ കണ്ടുവയ്ക്കും. ആ പ്രദേശത്തെ പൊലീസ് പട്രോളിങ് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അടുത്ത ജോലി. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മോഷണത്തിന്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ‘സിനിമയിൽനിന്നു പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ’ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മോഷണത്തിനായി സ്കെച്ച് തയാറാക്കിയത്. പക്ഷേ, മോഷണശ്രമം നടത്തി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതി പിടിയിലായി, കേരള പൊലീസിന് നന്ദി!

സിനിമാ സ്റ്റൈൽ കവർച്ച

2006ൽ പറവൂരിൽ മോഷണശ്രമത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലും ഒരു സിനിമാ ബന്ധമുണ്ട്. പുത്തൻവേലിക്കര നെടുമ്പിള്ളി രാമകൃഷ്‌ണന്റെ ഭാര്യ ബേബിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും രാമകൃഷ്‌ണനെ പരുക്കേൽപിക്കുകും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയെപ്പെറ്റി യാതൊരു തുമ്പും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായി പ്രതി തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സമാനമായ ഒരു കേസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജനാന്ദൻ എന്നയാൾ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഇയാൾ പിന്നീട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

തന്റെ കവർച്ചാ രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മൊഴിയിലാണ് സിനിമാ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തമിഴ് സിനിമകളുടെ ആരാധകനായ പ്രതി ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ തെളിവുകൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നു പഠിച്ചത് സിനിമയിൽ നിന്നാണെന്നു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മോഷണസമയത്ത് കയ്യുറ ഉപയോഗിക്കുക, മണ്ണെണ്ണ സ്പ്രേയോ മുളകുപൊടിയോ തെളിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി സിനിമയിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള മോഷണരീതികളാണ് പ്രതി പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം ഇയാളുടെ മനോനിലയെ ബാധിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.

ബാങ്ക് മോഷണത്തിന് പ്രചോദനമായ ഹിന്ദി സിനിമ

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കാസർകോട് നടന്ന ബാങ്ക് മോഷണത്തിന് പ്രചോദനമായത് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിൽ നായകനും സംഘവും മുറിയെടുക്കുകയും ചുമർ തുരന്ന് ബാങ്കിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതേ രീതിയാണ് ഇവിടെ മോഷ്ടാക്കൾ അവലംബിച്ചതും. ബാങ്കിന്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ ഇവർ വാടകയ്ക്ക് മുറി എടുത്തു. ബാങ്ക് അവധിയായ ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിന്റെ ചുമർ അൽപാൽപമായി തുരന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ബാങ്കിന്റെ ചുമരു തകർത്ത് പണവുമായി കടന്നു. പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമാക്കഥ മോഷ്ടാക്കൾ പൊലീസിനോടു പറയുന്നത്.

മുടിയുടെ മുകൾ ഭാഗം വടിച്ച് സ്വർണമിശ്രിതം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ. ഇതിനു മുകളിൽ വിഗ് വച്ചാണ് പ്രതി സ്വർണം കടത്തിയത്.

സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതി പറഞ്ഞതും 'സിനിമാക്കഥ'

രണ്ടുവർഷം മുൻപ് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയ സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതിക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽനിന്നു ലഭിച്ച പ്രചോദന കഥ തന്നെ. തലമുടി വടിച്ച് സ്വർണം തലയിൽ ഒട്ടിച്ചുവച്ച് അതിനു മുകളിൽ വിഗ് വച്ചാണ് സ്വർണക്കടത്തിനു ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് സംഘം ഇതു പിടികൂടി. 2009ൽ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരുതവണ നായകൻ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ രംഗമായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രതിക്കു പ്രചോദനമായതെന്നു കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

