ക്ലാസ് മുറികളിലാകെ ഇന്ന് ‘പുതുകേരളപ്പിറവി’; കരുതലോടെ വരവേൽക്കാം നമ്മുടെ കുരുന്നുകളെ...

ഇത്തവണത്തെ കേരളപ്പിറവിക്ക് ഒരു പുതുയുഗം പിറക്കുന്നതിന്റെ ആശ്വാസം കൂടി സംസ്ഥാനത്തിനു പകർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നര വർഷത്തെ അടച്ചു പൂട്ടലിനൊടുവിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വാതിലുകൾ തുറന്ന് നമ്മുടെ കുരുന്നുകളെ സുസ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടലിൽനിന്ന് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരാശ്വാസം. മാസ്‌കിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടലിൽനിന്നും കോവിഡ് ഭീതിയിൽനിന്നും നമ്മളിപ്പോഴും മുക്തരായിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ യാത്രയും പഠനവും.

ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയും പത്ത്, പ്ലസ് ടു ക്ലാസിലെയും കുട്ടികളാണ് നവംബർ ഒന്നിന് സ്‌കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതേസമയം, എട്ട്, ഒൻപത്, പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ നവംബർ 15നാണ് ആരംഭിക്കുക. 42 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ രണ്ടു ഘട്ടമായി സ്കൂളിലേക്കെത്തും. ഇതിൽ ആറു ലക്ഷത്തോളം പേർ നവാഗതരാണ്. ഒന്നാം ക്ലാസിനു പുറമേ രണ്ടാം ക്ലാസുകാരും ആദ്യമായാണ് സ്കൂളിലെത്തുന്നത്. ദീർഘകാലമായുള്ള ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനു ശേഷം സ്‌കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളെ എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? കോവിഡ് കാലത്ത് നഷ്‌ടമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നായ സ്‌കൂൾ ജീവിതം തിരികെ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസത്തിനിടയിലും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധ ശേഷിയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. എന്തുതന്നെയായാലും പ്രാർഥനയോടെ തുടങ്ങാം നമുക്ക്.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

ഇനി കരുതലോടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ....

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ചെറുസ്‌ക്രീനിൽനിന്ന് ക്ലാസ്മുറികളുടെ വിശാലതയിലേക്ക് വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടുമെത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വീണ്ടും കാണാനും പ്രിയ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനും കൂട്ടം ചേർന്ന് നടക്കാനും അവരിൽ പലരും ഈ നാളുകളിൽ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതോടെ അവരുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും പഴയ കാല സ്‌കൂൾ ജീവിതം തിരികെ കിട്ടാന്‍ ഇനിയും കുറേയധികം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, മുൻപില്ലാത്ത വിധം കരുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കുമാണ് സ്‌കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം അൽപനാളത്തേക്ക് നീട്ടിവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാരും സ്‌കൂളുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതടക്കം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്‌കൂൾ ജീവിതമാണ് കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന മാർഗരേഖ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംയുക്തമായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മന്ത്രിമാരായ വീണാ ജോർജ്, വി.ശിവൻകുട്ടി എന്നിവർ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്‌കൂൾ തുറക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിലപാട്, സ്‌കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വിധം, വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. സ്കൂൾ തുറക്കും മുൻപ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഉൾപ്പെടെ അണുനശീകരണം നടത്തി ശുചിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും അണുനശീകരണം നടത്തും.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സമ്മതത്താടെയാവണം കുട്ടികൾ സ്‌കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നാണ് ഒരു പ്രധാന നിർദേശം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഓരോ രക്ഷിതാവിനെയും വിളിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മതം തേടുകയായിരുന്നു അധ്യാപകർ. ചിലർ സമ്മതിച്ചു, മറ്റു ചിലർ തന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽതന്നെ പഠനം തുടരുമെന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത വിധമാണ് പാഠ്യപദ്ധതി. ക്ലാസ് മുറിയിലും അതേപോലെ ഓൺലൈനായും അധ്യാപകരെ കാണാം, പഠിക്കാം.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

ക്ലാസ്സുകളിലും സ്കൂളിനകത്തും കുട്ടികൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്. ഓരോ ക്ലാസിലും കയറും മുൻപ് സാനിട്ടൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ ശുചിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം. ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ഓരോ സ്കൂളിനും സർക്കാർ പ്രത്യേകം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസുകളിൽ ഒരു ബഞ്ചിൽ പരമാവധി രണ്ട് കുട്ടികളാവാം എന്നാണു നിർദേശം. ഒരു ക്ലാസിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒരു സമയം പരമാവധി ക്ലാസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പകുതി കുട്ടികൾ വരെ ഹാജരാകാം.രാവിലെ 9 മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്താം. ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച ക്ലാസുകൾ ഉച്ചവരെ ക്രമീകരിക്കാം. പൊതു അവധി ഒഴികെയുള്ള ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

1000 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ 25% മാത്രം ഒരു സമയത്ത് ക്യാംപസിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. ഓരോ ക്ലാസിലെയും കുട്ടികളെ ബാച്ചുകളായി തിരിക്കാം. ക്രമീകരണ ചുമതല സ്‌കൂൾ മേധാവിക്കായിരിക്കും. ഓരോ ബാച്ചിനും തുടർച്ചയായി മൂന്നുദിവസം (വിദ്യാർഥികൾ അധികമുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ രണ്ട് ദിവസം) സ്‌കൂളിൽ വരാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണം. അടുത്ത ബാച്ച് അടുത്ത മൂന്നു ദിവസമായിരിക്കും സ്‌കൂളിലെത്തേണ്ടത്.

സ്‌കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകർ ഇടയ്ക്കിടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക-മാനസിക ബുധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയോ ദിശയുടെ 104, 1056, 0471-2552056, 2551056 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ ഇ സഞ്ജീവനിയിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികൾ/ഹാളുകൾ മാത്രമേ അധ്യാപനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. തുറന്ന സ്ഥലത്തെ അധ്യയനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ എത്തിക്കാനും തിരികെ കൊണ്ടു പോകാനുമായി വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ സ്‌കൂളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കൂട്ടം കൂടാതിരിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സ്കൂളുകളുടെ സാഹചര്യംകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം, ഉച്ചഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവലോകനം നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശങ്ങൾ നൽകും.

പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടു കഴിക്കൽ ഇനി നടക്കില്ല. ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും ക്ലാസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കണം. സ്‌കൂളിൽ വരേണ്ട ദിവസം, സമയം എന്നിവ പ്രധാന അധ്യാപകൻ/ക്ലാസ് ടീച്ചർ അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ചു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. വ്യക്തിശുചിത്വം, പരിസരശുചിത്വം, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എന്നീ ശീലങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട. ക്ലാസിൽ ആർക്കെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെയോ അധ്യാപകരെയോ ഉടൻ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഒരു കാര്യത്തിലും ഭീതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരുതലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറവും വേണ്ട.

ഇലസ്‌ട്രേഷൻ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം.

നിലവിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ 94.59 ശതമാനമാളുകളാണ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ വാക്സീൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും സജീവമായിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരു കോവിഡ് തരംഗം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് സർക്കാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇനി ഉണ്ടായാൽതന്നെയും പ്രതിരോധ വാക്സീൻ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്വീകരിച്ചതോടെ രോഗികളെ ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കാം എന്ന വിശ്വാസവും അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്കെത്തുമ്പോൾ, അധ്യാപകരും സ്കൂൾ ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ വാഹന ഡ്രൈവർമാരും ഉൾപ്പെടെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നതും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നര വർഷത്തിനിപ്പുറം കുട്ടികളെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമാണ് പല അധ്യാപകരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടുമൊരു സ്‌കൂൾ കാലം കടന്നുവരുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠനത്തിന്റെ ‘കോറസ്’ ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നു. സ്കൂൾ അസംബ്ലിക്കും ഒത്തു ചേർന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കലിനും കൂട്ടുകാരൊത്തുള്ള കളിചിരികൾക്കുമെല്ലാം കോവിഡ് ചെറിയൊരു ‘ബ്രേക്കിട്ടു’വെന്നു കരുതിയാൽ മതി. പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ വെടിയാതെതന്നെ നാളെയുടെ താരങ്ങളെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം.

English Summary: Kerala Schools Reopening from November 1. What Are the New Changes and Guidelines?