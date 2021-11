മോദി-മാർപാപ്പ കൂടിക്കാഴ്ച; ഗോവയിലും മണിപ്പുരിലും ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണവിഷയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഗോവ, മണിപ്പുര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാന്‍ ബിജെപി. ഗോവ മന്ത്രി മോവിന്‍ ഗോഡിഞ്ഞോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരളത്തിലും വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിയുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളിലും ഇതു നിര്‍ണായകഘടകമാകും.

വത്തിക്കാനില്‍ മോദിയും മാര്‍പാപ്പയും നടത്തിയ ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയസാധ്യതകള്‍ ബിജെപി ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക ഗോവയിലും മണിപ്പുരിലുമായിരിക്കും. ബിജെപി ന്യൂനപക്ഷവിരുദ്ധ നിലപാടുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണത്തിന്‍റെ മുനയൊടിക്കുന്നതാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഭാഗമാകുമെന്നും മോവിന്‍ ഗോഡിഞ്ഞോ പറഞ്ഞു. ഗോവയിലെ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 27 ശതമാനത്തിലധികം കത്തോലിക്കരാണ്. 27 ബിജെപി എംഎല്‍എമാരില്‍ 15 പേരും ക്രൈസ്തവര്‍.

ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പയുടെ സന്ദര്‍ശന സമയത്ത് സംഘപരിവാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി പറയുന്നു. മാര്‍പാപ്പയെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കില്ലെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ഗോവ ബിജെപി നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിെര ഗോവയില്‍ സഭ പരസ്യനിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ബിജെപിക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു. മനോഹര്‍ പരീക്കറിന്‍റെ അസാന്നിധ്യവും പ്രതിസന്ധിയായി. 41.29 ശതമാനം ക്രൈസ്തവരുള്ള മണിപ്പുരിലും മോദി– മാർ‌പാപ്പ കൂടിക്കാഴ്ച ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണു പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തല്‍. കേരളത്തിലും വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പരമാവധി സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം.

