ഇന്ധനനികുതിക്കെതിരെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല, വഴി തടഞ്ഞ് സമരങ്ങളും; പെട്രോൾ 150ലേക്ക്?

150 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്ന കാലം ഇനി വിദൂരമല്ല. ലീറ്ററിന് 121 രൂപ 62 പൈസയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ ഒക്ടോബർ 31ലെ പെട്രോൾ വില. ഡീസൽ വില 114 രൂപയിലേക്കും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 7 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില. 83.75 ഡോളർ ഒരു ബാരലിനു നൽകണം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം വൻതോതിൽ ക്രൂഡ് ഡിമാൻഡ് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പെട്രോൾ 150 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങേണ്ട നിസ്സഹായതയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകും. നികുതി ഇളവു നൽകി ജനങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽനിന്ന് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാവില്ല.

കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരുകൾ നികത്തുന്നതും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു ചെലവു കണ്ടെത്തുന്നതും പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നികുതിയിൽനിന്നാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വിലയിൽ ചെറിയ കയറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിലയും കൂട്ടാറുണ്ട്. ക്രൂഡ് വില 85 ഡോളർ നിലവാരം കടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇറാനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള ആണവക്കരാർ ഉടമ്പടി ചർച്ചകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന വാർത്ത അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വില കാര്യമായി കുറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു തന്നെയാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ‘ഒപെക് പ്ലസ്’ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാത്തതാണു കാരണം.

നികുതി കുറയ്ക്കാതെ സർക്കാരുകൾ

നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള മുറവിളികൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ചിലതാകട്ടെ ജനങ്ങളുടെ വഴി തടഞ്ഞു ദുരിതത്തിലാക്കി വേണോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. എറണാകുളത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിതടയൽ സമരത്തിനെതിരെ നടൻ ജോജു ജോർജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും വലിയ വാർത്തയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ധന വില വർധന തടയാൻ സമരങ്ങളാണോ വേണ്ടത്, അതോ നികുതി നിർണയ സംവിധാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ സമഗ്രമായ ഇടപെടലോ എന്നതാണു ചോദ്യം.

ചിത്രം: SAM PANTHAKY / AFP

ജിഎസ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നു കേന്ദ്രം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നതാണു കാരണം. കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കട്ടെയെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നികുതി കുറയ്ക്കാമല്ലോ എന്നു കേന്ദ്രവും പറയുന്നതല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളൊന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നികുതി കുറയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഭരണപക്ഷപ്പാർട്ടികളിൽനിന്നു കാര്യമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സമരങ്ങളും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. ഇന്ധനവില കൂടുന്നതിലെ ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

വില ഇനിയും കൂടുമോ? അതോ കുറയുമോ?

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീഷണി കുറഞ്ഞുവരുന്നെന്ന സൂചനകളാണ് എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ കൂട്ടുന്നത്. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാകുകയാണ്. വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങളും യാത്രകളും കൂട്ടുന്നത് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം കൂടാൻ കാരണമാകും. കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തെ ഏതാണ്ട് അതിജീവിക്കാനായി എന്ന വിശ്വാസം വിപണികളിൽ ശക്തമായുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 7വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ക്രൂഡ് വില. ഉയരുന്ന ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങൾ വിതരണം കൂട്ടാത്തതാണ് വില ഉയരാൻ കാരണം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിക്കു ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ പല രാജ്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപം നടക്കുന്നത്. സൗദി അടക്കമുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങൾ (ഒപെക്) രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ ഉൽപാദനം കൂട്ടാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ്.ഒപെക് പ്ലസ് രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉൽപാദന നിയന്ത്രണം എന്ന തീരുമാനമെടുത്തതോടെയാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൂഡ് വില 86 ഡോളർ കടന്നത്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ കോവിഡിനു മുൻപുള്ള സമയത്തെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഡിമാൻഡ് ഉയരുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ.

ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും അതേസമയം വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളറിലേക്കു വളരെപ്പെട്ടെന്നു കുതിക്കും. ഇഡ, നിക്കോളാസ് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അമേരിക്കയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചതും വില കൂടാനുള്ള കാരണമായി. ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളറിലെത്തിയാൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 150 രൂപയ്ക്കും മുകളിലേക്കു കുതിക്കാനാണു സാധ്യത. വില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാകില്ല. വർഷാവസാനത്തോടെ ആഗോള എണ്ണ ഡിമാൻഡ് പ്രതിദിനം 100 ദശലക്ഷം ബാരൽ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു.

2019ൽ ലോകത്തിന്റെ ശരാശരി പ്രതിദിന എണ്ണ ഉപയോഗം 997 ദശലക്ഷം ബാരൽ ആയിരുന്നു. ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നും സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള എണ്ണ ഉൽപാദനം ഡിസംബറിലും നാലു ലക്ഷം ബാരൽ (പ്രതിദിനം) കടക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കാത്തതിനാൽ വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസ്ഥിരതയും എണ്ണ ഉൽപാദനം കൂട്ടേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. 86 ഡോളർ വരെ എത്തിയശേഷം 83.7 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് എണ്ണവില കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷമാണ് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവെങ്കിലുമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ വിലയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ഒപെക് പ്ലസ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാത്തതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ വില കുറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും സാധ്യതയില്ല. വില കൂടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചകവാതക വിലകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വില കുറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്കു നൽകാറില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാരലിന് 19 ഡോളർ വരെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവുണ്ടായില്ല. നികുതികൾ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ അമൃത്‌സറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: AFP

അടുക്കളയും ‘കത്തും’

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കള ബജറ്റിനെയും പൊള്ളിക്കും. പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ വില 2014നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന യൂറോപ്പിൽ തണുപ്പുകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് പാചകവാതക വില സാധാരണയായി ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി രാജ്യത്ത് പാചക വില കുത്തനെ കൂട്ടുകയാണ്. യൂറോപ്പ് തണുപ്പുകാലത്തേക്കു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വില കുതിപ്പുകൂടിയാകുമ്പോൾ പാചകവാതക വിലയും കുതിക്കും. നിലവിൽ 1000 രൂപയോളം ഒരു സിലിണ്ടറിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സബ്സിഡി ലഭിക്കാത്തതും സാധാരണക്കാർക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. ചരക്കുനീക്കച്ചെലവേറുന്നതിനാൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയും കുതിക്കുകയാണ്. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയും സമാന്തരമായി ഗണ്യമായി കൂടുന്നുണ്ട്.

തുടർക്കഥയായി വില കൂട്ടൽ

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽവില വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ഇടവേളയിൽ ഇന്ധന വില കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 24 മുതൽ ഡീസൽ വിലയും പെട്രോൾ വിലയും കൂട്ടി. ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഇടവേള ലഭിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ 76 ഡോളർ വരെ ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വില 65 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ പെട്രോളിന് 65 പൈസയും ഡീസലിന് 1.25 രൂപയും മാത്രമാണു കുറച്ചത്.

പെട്രോൾ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ കുതിരവണ്ടിയോടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചെന്നൈയിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP

അതേസമയം മേയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്രോളിന് 11.44 രൂപയും ഡീസലിന് 9.14 രൂപയും കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അസംസ്കൃത എണ്ണവില മേയ് മാസത്തിലെ അതേ നിലവാരത്തിലേക്കു പോയപ്പോഴായിരുന്നു വില കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില 100 കടന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുൾപ്പടെ പെട്രോൾ വില 110 രൂപയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 110 രൂപയായി. മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നഗരത്തിനു പുറത്ത് പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 120 രൂപ കടന്നു. ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം പെട്രോളിന് 7.70 രൂപ കൂട്ടി. ഡീസലിന് 8.32 രൂപയും കൂട്ടി.

