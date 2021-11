കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സ്കൂൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം: ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി

ഗ്ലാസ്ഗോ∙ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂളുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു പകരുന്നതിന് സ്കൂൾ സിലബസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് യോഗത്തിൽ (കോപ്) സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.

കോപ് 26 വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള നേതാക്കളോടു സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് മറ്റു ലോക നേതാക്കളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഗ്ലാസ്ഗോ, എഡിൻബർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണുമായി ഗ്ലാസ്ഗോയില്‍വച്ച് മോദി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

വാണിജ്യ, വ്യവസായ, ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിന് റോഡ്മാപ് 2030 നടപ്പാക്കുന്നത് ഇരു നേതാക്കളും വിശകലനം ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്തോ പസിഫിക്, കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. ബോറിസ് ജോൺസണെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചതായും ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഈ വർഷം രണ്ടുവട്ടം മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരു നേതാക്കളും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.

English Summary: Need to include climate change adaptation policies in school syllabus, says PM Modi at summit