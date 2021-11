‘ജോജുവിന് സല്യൂട്ട് ഇല്ലേ ഷാഫി?’; പഴയ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ സൈബറിടത്തിൽ പോര്

കൊച്ചി ∙ ‘പൊതുജനങ്ങളെ വഴിതടഞ്ഞുള്ള സമരത്തെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ എതിർത്ത ഈ സഹോദരിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആശംസകൾ. 1 ലൈക്ക്= 1 സല്യൂട്ട്..’ 2013ൽ, ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എംഎൽഎയുമായ ഷാഫി പറമ്പിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റിലെ വരികളാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഷാഫിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും തിരിഞ്ഞുകൊത്തുകയാണ്.

അന്ന് സിപിഎം നേതാക്കളോട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ യുവതി, വഴിതടയൽ സമരത്തിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് വിഷയം. അന്ന് ഇത്തരം സമരരീതികളെ വിമർശിച്ച് ഷാഫി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. യുവതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നടൻ ജോജു ജോർജിനു സല്യൂട്ടും പിന്തുണയും െകാടുക്കുന്നില്ലേ എന്നു ചോദിച്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ഷാഫിയുടെ പേജിനു താഴെയെത്തി.

ഇന്ധനവിലയ്ക്കെതിരായി കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ വഴിതടയല്‍ സമരത്തിനെതിരെ ജോജു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന സമരത്തിലായിരുന്നു നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. ജോജു ജോര്‍ജിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്‍വശത്തെ ചില്ല് തകര്‍ത്തു. സമരത്തിനിടെ വനിതാ പ്രവർത്തകയോട് വാഹനം നീക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നടപടി.

ആക്രമണത്തിനിടെ ജോജുവിന് പരുക്കേറ്റു. ജോജുവിന്റെ വാഹനം കടന്നുപോകാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഒടുവില്‍ സിഐ വാഹനത്തില്‍ കയറി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ജോജുവിനെ പനങ്ങാട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.



