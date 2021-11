വാക്സീൻ എടുത്ത അധ്യാപകർ മാത്രം സ്കൂളിൽ വന്നാൽ മതി: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ വാക്സീൻ എടുത്തശേഷം മാത്രം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. ഇക്കാര്യം പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. വാക്സീൻ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമൊരുക്കും. വാക്സീനെടുക്കാത്ത ജീവനക്കാര്‍ക്കും നിർദേശം ബാധകമാണ്.



വാക്‌സീൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും എണ്ണം 2,609 ആണ്. വാക്‌സീനെടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ -2282, അനധ്യാപകർ -327. മനഃപൂർവം വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. പ്രസവാവധിയിലുള്ളവരും മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വന്നവരും വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

English Summary: School teachers asked to be vaccinated by Education Department