ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു; യുവാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി

കണ്ണൂർ∙ തളിപ്പറമ്പ് പുളിമ്പറമ്പ് തോട്ടാറമ്പിൽ യുവാവിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. തോട്ടാറമ്പിലെ ഉല്ലാസ് എന്ന ജസ്റ്റിനെ(32) യാണ് വെട്ടേറ്റ പരുക്കുകളോടെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12.30 ഓടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറി വെട്ടുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ മറ്റൊരാളെ പരിയാരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വീടിനകത്തെ ഫർണിച്ചറുകൾ തല്ലി തകർത്ത നിലയിൽ

വീടിനകത്തെ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റും തകർത്ത നിലയിലാണ്. വീടിനകത്ത് രക്തപ്പാടുകളുണ്ട്. ലഹരി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഘത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് അക്രമമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്വട്ടേഷൻ സംഘമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നും പറയുന്നു. പൊലിസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



