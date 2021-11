ജോജുവിന്റെ മൊഴിയെടുക്കും, കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർത്തേക്കും; കടുപ്പിക്കാനുറച്ച് പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് നടൻ ജോജു ജോർജിന്റെ വാഹനം ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടപടികൾ കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്. ജോജുവിന്റെ പരാതിയിൽ, ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയെടുത്ത കേസിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പ്രതികളായേക്കും. ജോജുവിനൊപ്പം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും.

ജോജുവിനെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ന് മൊഴിയെടുക്കും. വാഹനം ആക്രമിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജോജുവിനെ കാണിച്ച ശേഷമാകും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കളെ പ്രതി ചേർക്കുക. ജോജു വനിതാ പ്രവർത്തകരോടു മോശമായി സംസാരിച്ചെന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ധന വിലവർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയപാത ഉപരോധത്തിനിടെ, ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപെട്ട നടൻ ജോജു സമരക്കാർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായത്.

ഇതിനിടെ, ജോജുവിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലു തകർത്തു. അദ്ദേഹത്തിനു ചെറുതായി പരുക്കേറ്റു. ജോജുവിന്റെ പരാതിയിൽ കൊച്ചി മുൻ മേയർ ടോണി ചമ്മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ, അസഭ്യം പറയൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി മരട് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.



English Summary : Police may take case against more leaders in Joju George's complaint