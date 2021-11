24 മണിക്കൂറിൽ 10,423 കോവിഡ് കേസുകൾ; 1,53,776 പേർ ചികിത്സയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 10,423 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിദിന കേസാണിത്. ഇന്നലത്തേതിലും 16 ശതമാനം കേസ് കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,42,96,237 ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ 443 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 4,58,880.



1,53,776 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 250 ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. 15,021 പേർ കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 3,36,83,581 ആയി. 1.03% ആണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.



