ന്യൂഡൽഹി∙ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള (എസ്‌ടി സംവരണം) ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയവുമായി ശിവസേന. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറത്ത് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ലോക്‌സഭാ സീറ്റാണിത്. മുൻ സ്വതന്ത്ര എംപി മോഹൻ ദേൽക്കറുടെ ഭാര്യ കലാബെൻ ദേൽക്കറെയായിരുന്നു സ്ഥാനാർഥി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75.91 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യപടിയാണിതെന്നും ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി വഴി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്നും ശിവസേനയുടെ രാജ്യസഭാ എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‍‍മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യ ചുവട് വൻ വിജയത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് ശിവസേന എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ കുതിപ്പാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ മോഹൻ ദേൽക്കർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിരുന്നു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 7 തവണ എംപിയായ മോഹൻ ദേൽക്കറെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, ദേൽക്കർ ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു.

പിതാവിനും അനുയായികൾക്കും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ പീഡനമാണ് ജീവനൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അഭിനവ് ദേൽക്കർ ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കലാബെനും മകൻ അഭിനവും നൂറുകണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം ശിവസേനയിൽ ചേർന്നത്.

English Summary: Giant leap towards Delhi via Dadra & Nagar Haveli, says Raut after Shiv Sena bags first LS seat outside Maharashtra