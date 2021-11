‘യുഎന്നിൽ വെറുതെ ബ്ലാബ്ലാബ്ലാ വച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല’; ഉച്ചകോടിക്കെതിരെ ഗ്രേറ്റ

ഗ്ലാസ്ഗോ ∙ ‘യുഎന്നിൽ വെറുതെ കിടന്ന് ബ്ലാബ്ലാബ്ലാ വച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല! ഇവിടെനിന്നും മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല’– പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, പ്രശസ്‌ത യുവ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്.

യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളന വേദിയായ സ്കോട്‌ലൻഡിലെ ക്ലൈഡ് നദിയുടെ അരികെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യുവ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടിയ മാർച്ചിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ. ലോകനേതാക്കളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്‌ഥരും രാജ്യാന്തര കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഗൗരവമില്ലാതെയാണെന്നും ഗ്രേറ്റ വിമർശിച്ചു.

‘ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ സുരക്ഷിതയായി ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ രാജ്യമായ കെനിയയിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്. ലോകനേതാക്കൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ ദുരിതക്കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്നാണ് അഭ്യർഥന’- മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത കെനിയൻ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് എലിസബത്ത് വാത്ഹുതി പറഞ്ഞു.

ചിത്രം: Johannes EISELE / AFP

