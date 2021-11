ഷണ്ഡീകരിച്ച ചാവേർ സേന, തുരങ്കത്തിലൂടെ എത്തിച്ച് പീഡനം;‘പിതാജി’ ഉന്നമിട്ടു കേരളവും

ആശ്രമത്തിലെ ശിഷ്യകളെ ലൈംഗികപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ബാബാ ഗുർമീത് റാം റഹിം സിങ്ങിന് 20 വർഷം ജയിൽശിക്ഷ വിധിച്ച ദിവസം ഉത്തരേന്ത്യ ആളിക്കത്തിയത് 4 വർഷം മുൻപാണ്. 32 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നഗരവീഥികൾ കത്തിയെരിഞ്ഞു, കലാപത്തിൽ പഞ്ചാബും ചണ്ഡീഗഡും ഹരിയാനയും വിറച്ചുതുള്ളിനിന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി ഗുർമീതിനു കൊലക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ തീക്കളികളും കൊലകളും ഉണ്ടാകാത്തത് ആശ്വാസം.

പക്ഷേ, ഭക്തിയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും മറവിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളിൽനിന്ന് നാം ഇന്ത്യക്കാർ പുറത്തുകടന്നതിന്റെ സൂചനയായി അതിനെ കാണരുത്. കാരണം, ഒരു ഗുർമീതിനു പകരം 1000 വ്യാജസിദ്ധരും മന്ത്രവാദത്തട്ടിപ്പുകാരും പുറത്തുണ്ട്. എല്ലാ ജാതി– മത വിഭാഗങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണോ എന്നു തോന്നുംവിധമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്നുവരുന്ന കേസുകളും വിചിത്രങ്ങളായ വിശ്വാസകഥകളും.

പെൺകുട്ടിയുടെ കരൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ കുഞ്ഞു ജനിക്കുമെന്ന ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കരൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു ഭക്ഷിച്ച സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാൻ ആറുവയസ്സുകാരൻ മകനെ ബലികൊടുക്കാൻ ‘ഉപദേശിച്ച’ മന്ത്രവാദിയെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാർ ‘അനുസരിച്ചത്’ 5 മാസം മുൻപും. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനായി നടത്തിയ ദുർമന്ത്രവാദത്തിനിടെ 2 പെൺമക്കളെ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഇക്കൊല്ലം ജനുവരിയിലാണ് ആന്ധ്രയിൽ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നത്. ഇതിനു പിന്നിലും മന്ത്രവാദംതന്നെ.

കോളജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും കെമിസ്ട്രി പ്രഫസറുമാണു പിതാവ്, ഐഐടി കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അധ്യാപികയാണു മാതാവ്. വേഗം സമ്പന്നനാകാൻ മന്ത്രിവാദിനിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 14 വയസ്സുള്ള മകളെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിർമാണത്തൊഴിലാളിയെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ.

അസാറാം ബാപ്പു. ചിത്രം: AFP

കേരളത്തിനും തട്ടിപ്പു ഭീഷണി

തിരുവനന്തപുരത്തു കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം കിട്ടാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ മന്ത്രവാദിക്കു വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകിയ കേസിൽ അറസ്റ്റ്. കോട്ടയത്ത് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കവർച്ച നടത്തിയ ആൾ പിടിയിൽ. കൊല്ലത്ത് മന്ത്രവാദ ചികിത്സയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം പേവിഷബാധ. കോഴിക്കോട്ട് മന്ത്രവാദചികിത്സയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട മാതാവ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി. മലപ്പുറത്ത് മന്ത്രവാദചികിത്സയുടെ പേരിൽ പീഡനം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; ആലപ്പു‌ഴയിൽ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി. കൊല്ലം ഇരവിപുരത്ത് പണം തിരികെചോദിച്ചതിന് ദമ്പതികളെ മന്ത്രവാദി കുത്തി... നോവൽ ഭാഗങ്ങളുടെ അവസാനം ‘തുടരും’ എന്ന് എഴുതുന്നതുപോലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ഭാര്യയെ ആൾദൈവ വേഷം കെട്ടിച്ച് ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ തൃശൂർ സ്വദേശി ജോഷി മാത്യു നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് 2015ലാണല്ലോ. കേസുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയതോടെ ഭാര്യ ജീവനൊടുക്കിയെങ്കിലും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജോഷി ‘ബിസിനസ്’ തുടരുകയായിരുന്നു. ലോകാവസാനം അടുക്കാറായെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച് വിശ്വാസികളെ കൂട്ടുന്ന സംഘങ്ങളും കേരളത്തിലെത്തിയെന്നത് ആശങ്കയുടെ തീപ്പൊരി പടർത്തുന്നു.

കേരളത്തിൽ വ്യാജ സിദ്ധർ വലിയ ‘പ്രസ്ഥാനമായി’ വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മലയാളികളുടെ മനസ്സ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പറ്റിയ മണ്ണാണെന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന വ്യാജസിദ്ധർക്ക് അറിയാം. ജയിലിൽ ഉള്ള ഗുർമീത് റാം റഹിമിനും അസാറാം ബാപ്പുവിനും ഉള്ള കേരള ‘കണക്‌ഷനുകൾ’ ചില്ലറയല്ല. മാനവിക സ്നേഹവും സൗഹാർദവും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളും പഠിപ്പിക്കുന്ന യഥാർഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ആരാണെന്നു പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഇരുൾ മൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഗുർമീത് റാം റഹിം. ചിത്രം: AFP

50 കാറുകളുടെ അകമ്പടിയിൽ മൂന്നാറിൽ

ഹരിയാനയിലെ സിർസ ആസ്ഥാനമായ ദേര സച്ചാ സൗദാ എന്ന മതസംഘടനയുടെ തലവനാണു ഗുർമീത് റാം റഹിം. സിഖ്, ഹിന്ദു, മുസ്‌ലിം പേരുകൾ കോർത്തിണക്കി സ്വയം വിളിച്ചത് എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും ‘ദൈവവും ലോകരക്ഷകനും’ എന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി മുന്നൂറോളം ആശ്രമങ്ങളും 5 കോടിയിൽ അധികം അനുയായികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സിർസയിലെ 1000 ഏക്കറിൽ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും ഹോട്ടലുകളും ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും വരെയുണ്ട്.

ഒരേ നിറത്തിലും ഒരേ നമ്പരിലും 100 ആഡംബരക്കാറുകൾ, ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ബൈക്കുകൾ, അകമ്പടിക്ക് കൗമാരക്കാരികളുടെയും യുവതികളുടെയും സംഘം– ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ ഹീറോകളുടെ എൻട്രിയെക്കാൾ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ആത്മീയ വേദികളിലേക്കു ഗുർമീത് ദൈവത്തിന്റെ വരവ്. മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പേരിൽ സ്വയം നായകനായി സിനിമകൾ നിർമിച്ചു പുറത്തിറക്കി ‘ദൈവമാണെന്ന സന്ദേശം’ അടിവരയിടുകയും ചെയ്തു.

ഈ സിനിമയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഷാജി എൻ.കരുൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെൻസർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ രാജിവച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കീശയിലിട്ടു നടന്ന ഗുർമീതിന് സ്വന്തം സിനിമ പുറത്തിറക്കാനാണോ പ്രയാസം. 4 സിനിമകളിൽ നിന്ന് 1000 കോടിയോളം വരുമാനം കിട്ടിയത് ‘ആരാധകശക്തിയും’ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റോക്ക്സ്റ്റാർ ബാബയെന്ന വിളിപ്പേരിനു ചേരും വിധം ഡിസൈനർ വേഷത്തിലായിരുന്നു ഗുർമീതിന്റെ നടപ്പ്.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാലുറപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മലയാളികളുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കായി ഉന്നം. തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷയും പുരോഗതിയുമുള്ളൂ എന്ന പ്രചാരണത്തിൽ കുറെയേറെ മലയാളികളെ കുടുക്കാമെന്നു കരുതി. പലതവണ കേരളത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു വട്ടം എത്തിയതാകട്ടെ, ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെ! 2010ൽ മൂന്നാറിലെ ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയപ്പോൾ 50 കാറുകളായിരുന്നു ഒപ്പം. ആലപ്പുഴയിലും കുമരകത്തും വാഗമണിലും കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടുമെല്ലാം എത്തിയ ഗുർമീത്, ആഡംബര റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിച്ച് ‘ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ’ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

വയനാട്ടിൽ താമസിച്ച റിസോർട്ട് ഒറ്റയടിക്കു പണം നൽകി വാങ്ങാമെന്ന വാഗ്ദാനം പോലും മുന്നോട്ടു വച്ചു.

റാം റഹിമിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചയാളെ അടിച്ചോടിക്കുന്ന പൊലീസ്. 2017ലെ ചിത്രം: (AFP).

തോക്കേന്തി നിൽക്കുന്ന കരിമ്പൂച്ചകൾക്കു നടുവിലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ ആത്മീയ പ്രസംഗവും ഭജനയും. കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്തും താൻ വിചാരിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. ആധാരത്തിൽ തുച്ഛവില കാട്ടി വയനാട്ടിൽ 40 ഏക്കർ വാങ്ങിയതും വിവാദമായിരുന്നു. 6000 കോടി രൂപയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതിക്കുള്ള നീക്കങ്ങളിലുമായിരുന്നത്രേ. എന്തിന്, കേരളത്തിൽ ലഹരി ഇടപാടുകൾക്കു വരെ ഗുർമീത് പണമെറിഞ്ഞെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ‘സമർപ്പിച്ച്’ വീട്ടുകാർ

ദേര സച്ച സൗദയിലെത്തുന്ന യുവാക്കളിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ‘പിതാജി ഗുർമീത്’ കമാൻഡോ ചാവേർ സേനയുടെ ഭാഗമാക്കും. ‘ദൈവത്തിലേക്കു കൂടുതൽ അടുക്കാനായി’ പക്ഷേ ഷണ്ഡീകരണം നടത്തും. പിന്നീട് ഇവർ ശ്വാസം വിടുന്നതു പോലും ‘പിതാജി പിതാജി’ എന്നാണ്. പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കലാപമുണ്ടാക്കുക, എതിരാളികളെ കൊന്നു തള്ളുക, ആശ്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരെ രഹസ്യമായി സംസ്കരിക്കുക, ദേരയ്ക്കു വേണ്ടി മരിക്കുക – ഇതൊക്കെയാണു സേനയുടെ ദൗത്യം. അത്യാധുനിക തോക്കുകളും അവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും വരെ നടന്നിട്ടും സർക്കാരുകളൊന്നും അന്വേഷണത്തിനു തുനിഞ്ഞില്ല. ഗുർമീതിനു തടവു ശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് ഈ ചാവേറുകളാണ്.

ലോകരക്ഷയ്ക്കായി അവതരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദേരയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന വിചിത്രപദ്ധതിയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്. ജനിച്ചു മാസങ്ങളായ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടുകാർ ‘പിതാജി’ക്കു കൊടുക്കും. അവർ പിന്നെ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ്, ദൈവപുത്രർ! ഇങ്ങനെ നൽകിയ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായെന്നു യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടന്നപ്പോഴാണ് അവയവക്കച്ചവടം, മനുഷ്യക്കടത്ത് ആരോപണങ്ങൾ ദേരയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നത്.

ഹണിപ്രീത്. ചിത്രം: AFP

പീഡനങ്ങൾ, കൊലകൾ, ഹണിപ്രീത്

ദേര ആശ്രമ സമുച്ചയിൽ ഒരു വമ്പൻ റിസോർട്ടുണ്ട്. താജ് മഹലിന്റെയും ഡിസ്‌നി വേൾഡിന്റെയും ഈഫൽ ടവറിന്റെയുമെല്ലാം ഡിസൈനുകൾ കോർത്തിണക്കിയ എംഎസ്ജി (മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്) റിസോർട്ട്. ഗുർമീതും കുടുംബാംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെയാണു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ ‘ദൈവത്തിന്’ പ്രത്യേക താമസസ്ഥലം വേറെയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് സന്യാസികളുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കു തുരങ്കവും. പെൺകുട്ടികളെ ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെയാണു പീഡിപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചിരുന്നത്.

കിലോക്കണക്കിനു സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ദേരയിലെ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദേരയുടെ മാനേജരായിരുന്ന രഞ്ജിത് സിങ് 2002ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവപര്യന്തം. ഗുർമീതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസും മുന്നേറുകയാണ്. ദേരയുടെ സ്ഥലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് അസ്ഥികൂടങ്ങളുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.

പ്രിയങ്ക തനേജ എന്നായിരുന്നു ഹണിപ്രീതിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര്. ഭർത്താവ് വിശ്വാസ് ഗുർമീതിന്റെ അനുയായി. അങ്ങനെ ദേരയിലെത്തിയ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പിതാജിയാണു പുതിയ പേരും വളർത്തുപുത്രിയെന്ന സ്ഥാനവും നൽകിയത്. പിന്നീട് വിശ്വാസുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ യുവതി സദാ ഗുർമീതിനൊപ്പമായി. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജയിലിലേക്കു പോയപ്പോഴും പിതാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു, മകളെയും ഒപ്പം തടവിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന്. ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞോളാമെന്നു ഹണിപ്രീതും പറഞ്ഞിരുന്നു!

കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി ബന്ധം

ഏറ്റവും മുന്തിയ സെഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള ഏതാനും പേരേ രാജ്യത്തുള്ളൂ. അതിലൊരാളായിരുന്നു ഗുർമീത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിക്കു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന ഗുർമീതുമായി അടുപ്പമുള്ള ഏതാനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ബിജെപി നേതാക്കൾ ദേരയ്ക്കു നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കു കണക്കില്ല. പഞ്ചാബിലെ മുൻ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎഹർമിന്ദർ സിങ് ജസ്സിയുടെ മകളെയാണു ഗുർമീതിന്റെ മകൻ ജസ്മീത് സിങ് വിവാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നത്.

റാം റഹിമിന്റെ ആശ്രമത്തിന് മുൻപിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Money SHARMA / AFP

500 അക്കൗണ്ടുകളിലായി കണക്കില്ലാത്ത പണം കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോഴും ബുദ്ധിക്കു നിരക്കാത്ത പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പതിവാക്കിയപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഗുർമീതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ നീക്കിയില്ല. ഇൻസാൻ (മനുഷ്യൻ) എന്നു തന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്ന ഗുർമീത്, മനുഷ്യത്വമെന്നതു കാറ്റിൽ പറത്തിയപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾ അയാളെ വിവിഐപിയാക്കി. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയക്കാർ രംഗത്തെത്തി.

എന്നാൽ, പീഡനങ്ങളുടെ മുറിവേറ്റ പെൺകുട്ടികളുടെ വേദനകൾ ഊമക്കത്തായി പുറത്തെത്തിയതോടെ പൊലീസിനു കേസെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതാകുകയായിരുന്നു. കത്തിനു പിന്നിൽ ദേര മാനേജർ രഞ്ജിത് സിങ്ങാണെന്നു സംശയിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു, ‘ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്വാധീനവും സമ്പത്തുമുള്ള ബാബയും സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണിത്’. അതെ, പൊലീസും ഭരണകൂടവും ഗുർമീതിനു കുടപിടിച്ചപ്പോഴും രഞ്ജിത്തിന്റെ കുടുംബം നീതിക്കുവേണ്ടി പോരാടി. കോടതിയും നിയമവും അതിനു തുണയായി. ഒടുവിൽ 19 വർഷത്തിനു ശേഷം ജീവപര്യന്തം തടവ്. പീഡനക്കേസിൽ 20 വർഷത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുർമീത് റോഹ്തക്കിലെ ജയിലിലാണിപ്പോൾ.

അസാറാം ബാപ്പു, രാധേ മാ, നിത്യാനന്ദ

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ ജയിലിലുള്ള വ്യാജ സന്യാസി അസാറാം ബാപ്പുവിനും കേരളത്തിൽ നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിബിസിനസ് ഇവിടേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആശ്രമം തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയിട്ടു. ജയിലിലായപ്പോൾ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നെന്നോ – കേരളത്തിൽ പോയി പഞ്ചകർമ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന്.

കമാൻഡോ സംഘങ്ങളുമായി (റാംപാൽ സേന) ഉത്തരേന്ത്യയെ അടക്കിഭരിച്ച റാംപാൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സന്യാസവേഷം മറയാക്കിയ ഫലാഹാരി ബാബ, മരിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതദേഹം അടക്കാതെ അനുയായികൾ കാത്ത ഫ്രീസർ ബാബ അശുതോഷ് മഹാരാജ്, ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഭായി മിയ റഹീം മുല്ല, ദേവി അവതാരമെന്നു പറഞ്ഞു ത്രിശൂലവുമായി നടക്കുന്ന രാധേ മാ അങ്ങനെ പട്ടിക നീളുകയാണ്.

നിത്യാനന്ദ.

സ്വന്തമായി ‘കൈലാസം’ പണിതെന്നും അവിടേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിത്യാനന്ദ പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് കർണാടക സർക്കാരും പൊലീസും പറയുന്നു. കേസുകൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും രാധേ മായും പേടിക്കാതെ നടക്കുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ എസ്ഐയുടെ കസേര തന്നെ കൊടുത്തത് ഇതുമായി കൂട്ടിവായിക്കാം. ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ രാധേ മാ വന്നതു വാർത്തയായിരുന്നു, ഒപ്പം സ്വാമി ഓമെന്നു സ്വയം വിളിച്ച മറ്റൊരു വ്യാജ സന്യാസി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു!

English Summary: How Demigods are Ruling Spiritual Market in India. An Example from Ram Rahim's Life