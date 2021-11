ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി; പരീക്ഷാ ഭവനിൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരീക്ഷാഭവനില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ മിന്നല്‍പരിശോധന. പരീക്ഷാഭവനിൽ വിളിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്കും പരാതിക്കാർക്കും വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പലപ്പോഴും റിസപ്ഷനിൽ ഫോണെടുക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രി പരീക്ഷാഭവനിൽ മിന്നൽപരിശോധന നടത്തിയത്.

റിസപ്ഷനിലുണ്ടായ ജീവനക്കാരോട് മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മന്ത്രി എത്തിയതറിഞ്ഞ് റിസപ്ഷനിൽ എത്തിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മന്ത്രി തനിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപേക്ഷകരുടെയും പരാതിക്കാരുടെയും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയോഗിക്കണമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ കൂടുതൽ ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതി ഇനി ഉണ്ടാകരുതെന്നും അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞു. വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. റിസപ്‌ഷനും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദേശം കൂടി നൽകിയാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത്.

English Summary: Inspection by the minister V. Sivankutty at Pareeksha Bhavan