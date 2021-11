എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴയുടെ കാരണം? വരുമോ ‘ജവാദ്’ ചുഴലിക്കാറ്റ്?

തിരുവനന്തപുരം∙ അറബിക്കടലിൽ വീണ്ടുമൊരു ചുഴലിക്കാറ്റിനു കളമൊരുങ്ങുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് ശ്രീലങ്ക കടന്ന് അറബിക്കടലിലേക്കു നീങ്ങുന്ന ന്യൂനമർദം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാൽ ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപമെത്തി ശക്തിയാർജിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്കോട്ടു നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (ഐഎംഡി) ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനമർദം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറബിക്കടലിലെത്തുമെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നാണ് ഐഎംഡിയുടെ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള സൂചന.

ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപം ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയാൽ കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും. വടക്കൻ അറബിക്കടലിലേക്കു നീങ്ങിയാണ് ചുഴലി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കില്ല. ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ജവാദ് എന്നായിരിക്കും പേര്. കഴിഞ്ഞ മാസം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് ലഭിക്കേണ്ട പേരായിരുന്നു ഇത്. അവസാനനിമിഷം ന്യൂനമർദം ദുർബലമായതോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപമെടുത്തില്ല. ഇത്തവണയും ജവാദ് പിറക്കാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.

ശ്രീലങ്ക വഴി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക്...

തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾ‍ക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയാണ് ന്യൂനമർദമായി മാറി ശ്രീലങ്കയ്ക്കു മുകളിലൂടെ അറബിക്കടലിലേക്കു നീങ്ങുന്നത്. 2 ദിവസം ശ്രീലങ്കയ്ക്കു മുകളിൽ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ന്യൂനമർദം. ഇന്നലെ കന്യാകുമാരി തീരത്തിനു സമീപം ഇതു പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കനത്ത മഴ പെയ്തു. നവംബർ രണ്ടിനും മൂന്നിനുമെല്ലാം കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നിലവിൽ കൃത്യമായ രൂപഘടനയില്ലാതെയാണ് ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സഞ്ചാരം. അറബിക്കടലിലെത്തുന്നതോടെ ന്യൂനമർദം ശക്തമാകാനാണു സാധ്യത.

ജവാദ് അഞ്ചാമൻ

ഈ വർഷം അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റായി ജവാദ് മാറും. അറബിക്കടലിൽ ടൗട്ടെ, ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഗുലാബ്, യാസ് എന്നിവയാണ് രൂപമെടുത്തത്. ഈ മാസവും ഡിസംബറിലുമായി കൂടുതൽ ചുഴലികൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ചുഴലികൾ കൂടുന്നു, പേടിയും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കേരളത്തിനു പരിചിതമായിരുന്നെങ്കിലും അത്രത്തോളംതന്നെ ചുഴലികൾ പിറവിയെടുക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി അറബിക്കടലും മാറിയിരിക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചുഴലികളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്നവയാണ് അറബിക്കടലിലെ ചുഴലികൾ. 2018 മുതൽ ഇതുവരെ 23 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലുണ്ടായത്. ഇതിൽ 11 എണ്ണവും അറബിക്കടലിലായിരുന്നു. പ്രതിവർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നേരത്തെ അറബിക്കടലിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം തീവ്രതയും സമീപകാലത്തായി വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 222 കിലോമീറ്ററിനു മേൽ വേഗമുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർ ചുഴലി ക്യാർ, മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്ററിനും 222 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ വേഗമുണ്ടായിരുന്ന അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റുകളായ മേകുനു, മഹ, ടൗട്ടെ എന്നിവ അറബിക്കടലിലാണുണ്ടായത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും മൂലം സമുദ്രതാപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയാണു ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അറബിക്കടലിലെ താപനില ശരാശരി ഒരു ഡിഗ്രിയാണു വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ചക്രവാതച്ചുഴി? ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള കാറ്റിന്റെ കറക്കമാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി. ന്യൂനമർദവും ഒരർഥത്തിൽ കാറ്റിന്റെ കറക്കം തന്നെ. കാറ്റിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞ കറക്കമാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി. മർദ്ദവ്യതിയാനം കാരണം ചാക്രിക രീതിയിൽ കാറ്റു കറങ്ങുന്നതാണ് ചക്രവാതച്ചുഴിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിവിധ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ്റ് മർദവ്യത്യാസം മൂലം ചക്രംപോലെ കറങ്ങും.



ഘടികാരദിശയിലും എതിർഘടികാരദിശയിലും ഈ കറക്കം ഉണ്ടാകും. ഭൂമിയുെട ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിൽ ഇത് ഘടികാര ദിശയിലും ഉത്തരാർധത്തിൽ ഇത് എതിർഘടികാാരദിശയിലും ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കൊറിയോലിസ് ബലമാണ് അർധഗോളങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിപരീത ദിശകളിൽ ചക്രവാതച്ചുഴിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്.



ചക്രവാതച്ചുഴി ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ന്യൂനമർദമാകും. എന്നാൽ എല്ലാ ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദമാകണം എന്നില്ല. ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമാകുകയും അത് പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ തീവ്രന്യൂന മർദ്ദമാകുകയും പിന്നാലെ ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ അതിതീവ്രന്യൂനമർദ്ദമാകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്കുള്ള വഴിതുറക്കുകയുള്ളു.



Read More

English Summary: Is 'Javad' Cyclone to Reach Kerala Soon?