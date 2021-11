വനം വകുപ്പിൽ സംഘടനാ സ്വാധീനം ഇനി നടക്കില്ല; കടമൻപാറയിൽ കിട്ടും ‘കട്ടപ്പണി’

വനം വകുപ്പിലെ ഏതു ജീവനക്കാരനെയും മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള കടമൻപാറ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ. അൽപസ്വൽപം പിടിപാടുള്ള ജീവനക്കാരും സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി അടുപ്പമുള്ളവരും ഏതു വിധേനയും അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കും. അപകടം പിടിച്ച കാട്ടിനുള്ളിൽ പണിയെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നതു തന്നെയാണ് കാരണം.



എന്നാൽ ഇതിനൊരും മാറ്റം വരികയാണ്. ജില്ലയിലെ എല്ലാ സംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും കടമൻപാറ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനം വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതുൾപ്പെടെ സംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമേകുന്ന ‘കഠിന ജോലിക്കു ശേഷം വിശ്രമം’ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടും ഉള്ളതാണ് ഉത്തരവ്. മറയൂരിൽ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് ചന്ദനമരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഏഴു വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം ലഭ്യമായ ഈ അനുകൂല ഉത്തരവ് സംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ അഭിവാദ്യങ്ങളോടയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

വനം കൊള്ള, വേട്ട, ചന്ദന മോഷണം ഇതെല്ലാം പതിവായതാണ് കടമൻപാറ സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് വനം വകുപ്പിലുള്ളവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ. പുതുതായി ജോലിക്കു ചേരുന്നവരെയോ എന്തെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായോ ആണ് ഇവിടേക്ക് പോസ്റ്റിങ്. സംഘടനയിൽ സ്വാധീനം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലം മാറ്റം സംഘടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടും. അല്ലാത്തവർ അവധിയെടുക്കും. സ്വാധീനമില്ലാത്ത ജീവനക്കാർ മാത്രം വർഷങ്ങളോളം കടമൻപാറയിൽപെട്ടു കിടക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഉത്തരവിലൂടെ മാറ്റം വന്നത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് ജോലി ക്രമീകരണ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. സംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമായതോ ജോലിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ളതോ ആയ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാത്രി പട്രോളിങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഉൾക്കാടുകളിലെ ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്ന സെക്‌ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, വാച്ചർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി എത്തിയാലും അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി ജനറൽ ഡയറിയിലോ, മൂവ്മെന്റ് റജിസ്റ്ററിലോ ഒപ്പിട്ട് ഡ്യൂട്ടി തുടരണം എന്നായിരുന്നു നിബന്ധന.

കിലോമീറ്ററുകൾ കൊടും കാട്ടിനുള്ളിൽ നടന്നും 5 ദിവസം ക്യാംപുകളിൽ സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് താമസിച്ചുമാണ് ഇവർ മടങ്ങി എത്താറുള്ളത്. ഈ നിബന്ധനയാണ് പാടേ എടുത്തുകളഞ്ഞത്. തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഇവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാക്കി. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്താവൂ.

രാത്രി ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് മറയൂർ ഡിവിഷനിൽ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദന മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. മരത്തിൽ മണികെട്ടിയിട്ടും മരച്ചുവട്ടിൽ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നുമൊക്കെയാണ് ചന്ദനം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് സിസിടിവി ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണവും ഇവർക്കു മേൽ ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും ദുർഘടമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിനു േശഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ഇപ്പോഴും ഈ രീതി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം മാറ്റം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. മറയൂർ ഡിവിഷനിലേക്ക് നിയമതിരാകുന്ന ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റ തീയതി മുതൽ പരമാവധി മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിടുതൽ ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

കടമൻപാറയിൽ പണിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നവർക്കാണ് വലിയ തിരിച്ചടി. കുറഞ്ഞതു രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും ഇനി അവിടെ ജോലി ചെയ്യണം. കൊല്ലം സിസിഎഫും തെന്മല ഡിഎഫ്ഒയും ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും. രണ്ടു വർഷം അവിടെ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജീവനക്കാരന്റെ സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Kadamanpara Forest Station Government order to transfer employees after one year