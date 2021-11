കാമുകിക്കായി വൻ ധൂർത്ത്, ശമ്പളം പോരാ; മാല പൊട്ടിക്കൽ തൊഴിലാക്കി, എൻജിനീയർ പിടിയിൽ

മുംബൈ ∙ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ ശമ്പളം തികയാതെ വന്നതോടെ മാല പൊട്ടിക്കലിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച യുവാവ് ഒടുവിൽ പൊലീസ് പിടിയിൽ. അറസ്റ്റിലായ ഉമേഷ് പാട്ടിൽ (27) നാഗ്പുർ മേഖലയിലെ 56 മാലപൊട്ടിക്കൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



2015ൽ എൻജിനീയറിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇയാൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്കൊപ്പമാണ് ആദ്യം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ശമ്പളം തികയാതെ വന്നതോടെ ഇയാൾ മോഷണത്തിലേക്കു തിരി‍ഞ്ഞു. തുഷാർ ധിക്ലെ എന്നയാൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് 20 മാലകൾ എങ്കിലും തട്ടിയെടുത്ത ഉമേഷ് പിന്നീട് ഇയാളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു.

2020 നവംബറിനു ശേഷം മാത്രം ഉമേഷ് കുറഞ്ഞത് 36 മാലകൾ എങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കു പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഒക്ടോബർ 21ന് ബൈക്കിൽ വേഗംകുറച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകണ്ടു സംശയം തോന്നിയ 2 പൊലീസുകാർ ഇയാളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച യുവതിയ കണ്ടതോടെ ഇയാൾ വേഗത്തിൽ വാഹനം തിരിച്ചു. ഇതുകണ്ട പൊലീസുകാർ തങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഉമേഷിന്റെ ബൈക്കിൽ ഇടിപ്പിച്ചു.

ബൈക്കുകളിൽനിന്നു 3 പേരും തെറിച്ചുവീണെങ്കിലും പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി. ഇയാൾ കുറ്റും സമ്മതിച്ചെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് 2.5 ലക്ഷം രൂപയും 27 സ്വർണ ചെയിനുകളും കണ്ടെടുത്തു. സ്വർണവില വർധിച്ചതിനു ശേഷം ഇവ വിൽക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ പദ്ധതി. പിടിച്ചുപറിച്ച മാലകൾ വിറ്റുകിട്ടിയ തുക കൊണ്ട് ഇയാൾ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റും കാറും വാങ്ങിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് 20 ലക്ഷമാണ്. കാമുകിക്കു വേണ്ടി ഇയാൾ പണം വാരിക്കോരി ചെലവാക്കിയിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

