‘ഇസ്രയേലിലും താങ്കൾ ജനപ്രിയൻ, എന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേരൂ’; പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മോദി- വിഡിയോ

ഗ്ലാസ്ഗോ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ ക്ഷണിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്. ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ബെന്നറ്റിന്റെ ക്ഷണം. ‘താങ്കൾ ഇസ്രയേലിൽ ജനപ്രിയനായ വ്യക്തിയാണ്. വരൂ എന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേരൂ’ എന്നാണ് മോദിയുടെ കൈപിടിച്ച് ബെന്നറ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇതുകേട്ട മോദിയുടെ മറുപടി പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. മോദിയുമായുള്ള ബെന്നറ്റിന്റെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഹൈ ടെക്നോളജി, നവീകരണ മേഖലകളിലെ വിപുലീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേലുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

