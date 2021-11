പെൺകുട്ടിയെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു; മെഡി.‌ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസ്

കൊച്ചി ∙ തട്ടിപ്പുകാരൻ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കല്‍ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസിലെ അതിജീവിത കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരായ പരാതിയില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു. കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കിടെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന പരാതിയിലാണ് കേസ്. അന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തും.

സംഭവം നടന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പൊലീസ്, പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കേസെടുക്കാൻ വൈകി. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിന് എതിരായ കേസ് പൊലീസ് ഒതുക്കുകയാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് മോൻസനെതിരെ മറ്റു കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം‌ബ്രാഞ്ച് സംഘം തന്നെ ഈ കേസും ഏറ്റെടുത്തത്.



മോൻസൻ മാവുങ്കൽ, കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ്

പെൺകുട്ടിയെ അന്യായമായി തടവിൽ വച്ചതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് കേസ്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം, മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരാണ് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടത്. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുകയും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തെന്നും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടെന്നുമാണ് പെൺകുട്ടി എറണാകുളം വനിതാ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണു മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വനിതാ പൊലീസുകാർ മുറിക്കുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും, കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും കാട്ടി പരിശോധനയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ കളമശേരി പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary : Monson POCSO Case: Crime Branch to register case against victim on complaint against Medical college doctors