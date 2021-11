വൈദ്യുതി നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് 3 രൂപ കുറച്ച് പഞ്ചാബ്; 95% കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം

ചണ്ഡിഗഡ്‌ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പഞ്ചാബിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറച്ച് സർക്കാർ. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് മൂന്നു രൂപയാണ് കുറച്ചത്. പുതിയ നിരക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കമാണെന്ന് പരിഹസിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ ജനം വീഴരുതെന്ന് എഎപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സൗജന്യ വൈദ്യുതി എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് എഎപി നേതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

നിരക്ക് കുറച്ച തീരുമാനത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 95 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന നീക്കമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Power Rates Slashed By ₹ 3 For Consumers In Punjab Months Ahead Of Polls