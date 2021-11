തിരുവനന്തപുരം∙ ഇതരമതത്തിൽനിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചശേഷം മതംമാറാൻ തയാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവിനെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ മർദിച്ചതായി പരാതി. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി മിഥുന്‍ കൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിൽ ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാര്യ ദീപ്തി ജോർജിന്റെ സഹോദരനായ ഡാനിഷ് ജോർജാണ് മർദിച്ചത്.

മിഥുന്റെ പരാതിയിൽ എസ്ഇഎസ്ടി ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഭാര്യാ സഹോദരനായ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നു ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മർദനത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലാണ് യുവാവ്.

പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം: എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായ ഡാനിഷിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. മൊബൈൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. മിഥുനും ദീപ്തിയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരും അമ്പലത്തിൽവച്ച് താലികെട്ടി. തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ ചർച്ചയ്ക്കായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പെൺകുട്ടി യുവാവിനൊപ്പം പോകാൻ താൽപര്യം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വിട്ടയച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ദീപ്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മിഥുന്റെ വീട്ടിലെത്തി ചർച്ച നടത്തി. പള്ളിയിൽവച്ച് വിവാഹം നടത്താമെന്നും ആഘോഷപൂർവം ചടങ്ങുകൾ നടത്താമെന്നും അറിയിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിഥുനും ദീപ്തിയും പള്ളിയിൽ പോയി. എന്നാൽ, വിവാഹം നടന്നില്ല. അമ്മയെ കണ്ടശേഷം പോകാമെന്നു പറഞ്ഞ് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയശേഷം സഹോദരന്‍ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മതംമാറണമെന്ന് മിഥുനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. എന്നാൽ, സ്റ്റേഷനിൽവച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ മതംമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടി ഒപ്പം വന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്തി തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് മതംമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് പൊലീസിന് അറിയില്ല. അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.

ജാതി മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ചർച്ച നടത്താൻ ബീച്ച് റോഡിലേക്കുവിളിച്ചുവരുത്തി മർദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും മിഥുന്റെ അമ്മ അംബിക നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

