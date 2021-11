കൈവിട്ട് ഹിമാചലും രാജസ്ഥാനും, ഞെട്ടി ബിജെപി; മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ തെറിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും 29 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്നതോടെ ബിജെപിയിൽ തലയുരുളാൻ സാധ്യതയേറി. കർണാടകയിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ജില്ലകളിലെ തോൽവിയും രാജസ്ഥാനിൽ സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ ബിജെപി പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കും പിന്നിൽ നാലാമതായതും ചർച്ചകൾക്കു വഴിതുറന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും പാർട്ടി തലപ്പത്തു മാറ്റം വേണമെന്ന ചിന്തയിലാണു ബിജെപി.

അസം, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നതായി ഹിമാചലിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും പരാജയമെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഹിമാചലിൽ സിറ്റിങ് ലോക്സഭാ സീറ്റിലും നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു സിറ്റിങ് സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 3 സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസിനോടു ബിജെപി തോറ്റു. മണ്ഡി ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി വീരഭദ്ര സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ പ്രതിഭ സിങ്, കാർഗിൽ യുദ്ധവീരനായ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ബ്രിഗേഡിയർ കുശൽ ചന്ദ് ഠാക്കൂറിനെയാണു തോൽപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്റാം ഠാക്കൂറിന്റെ തട്ടകമാണു മണ്ഡി. രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ കോൺഗ്രസ്, മറ്റൊന്നു ബിജെപിയിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിനു കീഴിൽ പാർട്ടിയുടെ ജനകീയാടിത്തറ ക്രമമായി വിപുലപ്പെടുകയാണ്. അസമിലും മറ്റു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. എങ്കിലും ബംഗാൾ, ഹിമാചൽ, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിജയമുണ്ടായില്ല. ഇക്കാര്യം നേതൃത്വം പരിശോധിക്കും’– രാജ്യസഭ എംപിയും ബിജെപി വക്താവുമായ അനിൽ ബലുനി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി രാജസ്ഥാനിലെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കും പിന്നിലായത് ആശങ്കയ്ക്കും വഴിതുറന്നു.



വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുനരാലോചന വേണമെന്നു ബിജെപി നേതാക്കൾ ആഭ്യന്തര വിമർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാതിരുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്നാണു പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുടെ സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചലിൽ 3 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, മണ്ഡി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപി കോൺഗ്രസിനോടു തോറ്റു. ജുബ്ബാൽ കൊട്ഖായി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിക്കു ലഭിച്ചത് 4.67% വോട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ചേതൻ സിങ് ബ്രഗ്തയ്ക്ക് 41.8% വോട്ടും.



രാജസ്ഥാനിലെ ധരിയവാഡിൽ ബിജെപി മൂന്നാമതാണ്, വല്ലഭ്നഗറിൽ നാലാമതും. ധരിയവാദിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ആദിവാസി യുവനേതാവ് താവർചന്ദ് ദമോർ രണ്ടാമത്തെത്തിയത് 28.66% വോട്ട് നേടിയാണ്. കൃഷിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ വാദിച്ച് എൻഡിഎ വിട്ട കക്ഷികളിലൊന്നായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടിയാണ് (ആർഎൽപി) വല്ലഭ്നഗറിൽ രണ്ടാമത്. ആർഎൽപിയുടെ ഉദയ്‌ലാൽ ഡാംഗിയും (24.65% വോട്ട്) നേരത്തേ ബിജെപി എംഎൽഎയായിരുന്ന സ്വതന്ത്രൻ രൺധീർ സിങ് ബിന്ധറും (23.94%) ചേർന്നാണു ബിജെപിയെ നാലാമതാക്കിയത്.



