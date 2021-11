വാക്സീൻ നേരിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം; മതനേതാക്കളുടെ സഹായം തേടാം: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ ഇനി വീടുകളിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇതിനായി മതനേതാക്കളുടെയും എൻഎസ്എസ്, എൻസിസി തുടങ്ങിയ യുവജനസംഘനകളുടെയും സഹായം തേടണം. വാക്സീൻ വിതരണം 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം.

‘ഇതുവരെ വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇനിമുതൽ വീടുകളിലേക്കും വാക്സീൻ എത്തിക്കണം.’– പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഡ‍ോസ് നൽകുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാക്സീൻ വിതരണത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡ്, മണിപ്പുർ, നാഗാലാൻഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാൽപ്പതിലധികം ജില്ലകളുടെ കലക്ടർമാരും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. സൗജന്യ വാക്സീൻ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം രണ്ടര കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതു നമ്മുടെ ശേഷിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാ വീട്ടിലും വാക്സീൻ, വാതിൽപ്പടിയിൽ വാക്സീൻ’ എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഈ ഊർജത്തോടെയാകണം ഓരോ വീട്ടിലും എത്തേണ്ടത്. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും നമ്മൾ എത്തണം. ഗ്രാമത്തിൽ വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രവർത്തനരീതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും സ്വീകരിക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 25 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുതിർന്നവർക്കും വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary: "Go Door-To-Door, Take Religious Leaders' Help": PM On Vaccinations