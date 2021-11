കൊച്ചി ∙ വ്യാജപുരാവസ്തു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസ് പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൂടി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പുരാവസ്തുക്കൾ നൽകാമെന്ന വ്യാജേന 15 ലക്ഷം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്ന തൃശൂരിലെ വ്യവസായി ഹനീഷ് ജോര്‍ജിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഹനീഷ് ജോർജിന്റെ പരാതിയിൽ വിശദമായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതോടെ പീഡനപരാതികൾ ഉൾപ്പെടെ മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി. സമാനമായ നിരവധി പരാതികളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

ആറുമാസം മുൻപ് തൃശൂരിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വച്ചാണ് ഹനീഷ് മോൻസനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. അറിയപ്പെടുന്ന യുട്യൂബറാണെന്നും പ്രശസ്തനാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് മോൻസനെ സ്ഥാപന ഉടമകൾ അവിടെ കൊണ്ടു വന്നത്. പിന്നീട് പരിചയം പുതുക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മോൻസൻ പുരാവസ്തുക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്.

തന്റെ കയ്യിൽ അമൂല്യമായ നിരവധി പുരാവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൈമാറാമെന്നും മോൻസൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഘട്ടമായി 15 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോൻസൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് 15 ലക്ഷം കൈമാറി. എന്നാൽ മോൻസൻ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്നും പുരാവസ്തുക്കൾ വ്യാജമാണെന്നും മോൻസന്റെ അറസ്റ്റിനു ശേഷം മാത്രമാണു താൻ അറിഞ്ഞതെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഹനീഷ് ജോർജ് പറയുന്നു.

