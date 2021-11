മരുഭൂമിയിലെ ദുരൂഹ കൊലപാതകം; ‘എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു’: ഭാര്യ ഒളിവിൽ?

ന്യൂമാഹി മങ്ങാട് കക്രന്റവിടെ അസ്ബാക് മോൻ സ്വപ്നം കണ്ടതു ക്രിക്കറ്ററാകാൻ. എസ്. ശ്രീശാന്തിനൊപ്പം കേരള ക്രിക്കറ്റിന്റെ വാഗ്ദാനമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ട കളിക്കാരൻ. പിന്നീടു ഡിജെയായി, ഓഫ് റോഡ് ബൈക്ക് റേസറായി. നീണ്ട യാത്രകൾ. പഠാൻ യുവതിയുമായി പ്രണയ വിവാഹം. ഓഫ് റോഡ് ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലെ മിന്നും ജയങ്ങൾ. ദുബായ് ബാങ്കിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച്, ബൈക്ക് റേസിങ് ടീമുണ്ടാക്കി, സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കു ബൈക്കോടിച്ച അസ്ബാക്കിന്റെ യാത്ര 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16നു രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമേർ മരുഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചു.

ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ, ജയ്സാൽമേറിലെ സം എന്ന സ്ഥലത്തു മരുഭൂമിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ അസ്ബാക്കിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ലോകപ്രശസ്തമായ ഡക്കർ ചാലഞ്ച് റേസിന്റെ യോഗ്യതാ മത്സരമായ ഇന്ത്യ ബജ റേസിന്റെ പരിശീലനത്തിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അപകട മരണം. നിർജലീകരണവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതും മൂലമുള്ള മരണമെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ആദ്യ വിലയിരുത്തൽ. ദുരൂഹമരണത്തിനു പതിവു പോലെയൊരു കേസ്.

പക്ഷേ, അസ്ബാക് നിർത്തിയിടത്തുനിന്ന് അർഷദ് തുടങ്ങി. ജ്യേഷ്ഠന്റെ മരണത്തിനു പിറകിലുള്ള ദുരൂഹതകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര. ഭാഷയും ദൂരവും മാത്രമല്ല, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും തടസ്സം നിന്നിട്ടും അർഷദ് തളർന്നില്ല. ഒടുവിൽ, അർഷദ് തെളിയിച്ചു, അസ്ബാക് മോൻ മരിച്ചത് അപകടത്തിലല്ല. അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നുവെന്ന്. കേസിൽ 2 പ്രതികളെ ജയ്സാൽമേർ പൊലീസ് കഴി‍ഞ്ഞമാസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ക്രിക്കറ്റായിരുന്നു അസ്ബാക്കിന്റെ സ്വപ്നം

‘മാഹിയിലെ സാധാരണ കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. ഉപ്പ അഹമ്മദ്, ഉമ്മ സുബൈദ. 5 മക്കൾ: അസ്ബാക്, അർഷദ്, അസ്കർ, അഷ്മിത, അഫ്നാസ്. കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു. അസ്കറും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.’ അർഷദ് പറഞ്ഞു. ‘ക്രിക്കറ്ററാകാനായിരുന്നു അസ്ബാക്കിന്റെ സ്വപ്നം. മാഹിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്കൂളിലും ന്യൂമാഹി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ എൻസിസിയിലുണ്ടായിരുന്നു അസ്ബാക്ക്.

അസ്ബാക് സച്ചിനോടൊപ്പം.

അവനേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് ഇളയതാണു ഞാൻ. കേരളത്തിലെ പല ടൂർണമെന്റുകളിലും അവൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ഞാൻ. പ്ലസ് ടുവിനു ശേഷം അസ്ബാക് ചെന്നൈയിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിനു ചേർന്നു. സ്പിൻ ബോളറായിരുന്ന അസ്ബാക് ചെന്നൈ എം.എ. ചിദംബരം സ്പിൻ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ കവലിയേഴ്സ് ക്ലബ്ബിനു വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലും പങ്കെടുത്തു.

റോബിൻ സിങ്, പ്രസന്ന എന്നിവരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടി. മുൻ കേരള രഞ്ജി താരം ജെ.കെ. മഹീന്ദ്രയാണ് അസ്ബാക്കിലെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തിയതും പരിശീലനത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതും. ചെന്നൈയിൽനിന്നു ഡിജെയായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്. എന്തും പെട്ടെന്നു പഠിക്കാൻ അസ്ബാക്കിന് അസാമാന്യ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അസ്ബാക് ബെംഗളൂരുവിലെത്തുന്നത്. പകൽ ഐടി കമ്പനിയിലും രാത്രി ഡിജെയായും ജോലി ചെയ്തു-ഓർമകളോരോന്നായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അർഷദ്.

ബൈക്ക് റേസിങ്ങിലേക്ക്...

‘ബെംഗളൂരുവിൽ ഐടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അസ്ബാക് പഠാൻ യുവതി സുമേറ പർവേസിനെ കാണുന്നതും പ്രണയിക്കുന്നതും. 2012ൽ അവർ വിവാഹിതരായി. അപ്പോഴേക്കും ക്രിക്കറ്റ് ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു ബാങ്കിൽ നല്ല ജോലി ലഭിച്ചതോടെ അസ്ബാക് ദുബായിലേക്കു പോയി. അവിടെ വച്ചാണു ബൈക്ക് റേസിങ്ങിൽ അസ്ബാക്കിനു താൽപര്യം വർധിച്ചത്. ദുബായിൽ വച്ച് പരിശീലനം നേടുകയും പല റേസുകളിലും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത്, നാട്ടിലെത്തി ബുള്ളറ്റിൽ 28 ദിവസമെടുത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു, അസ്ബാക്.

അസ്ബാക് മോൻ റേസിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ. ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഇതിനിടയിലെപ്പോഴോ അസ്ബാക്കിന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീണിരുന്നു. ദുബായിൽ, മകളെ നോക്കേണ്ട ചുമതലയും അസ്ബാക്കിനായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതൊന്നും അവൻ ആരോടും അക്കാലത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചതേയുള്ളു. ഒടുവിൽ, 2017ൽ നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനുമടക്കം ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തുന്നതിനായി അസ്ബാക് ബെംഗളൂരുവിലെത്തി. ഉമ്മയടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കളെല്ലാം അവനെ കാണാനായി ബെംഗളൂരുവിലുണ്ടായിരുന്നു. 30 ദിവസത്തെ ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്കു ശേഷം അസ്ബാക് വീട്ടിലെത്തി. ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണു ബന്ധുക്കളെല്ലാം അവനെ കാണുന്നത്.

ഒരു ദിവസം, ആർടി നഗറിൽ സുമേറയുടെ വീട്ടിൽ മകളെ കാണാൻ പോയ അസ്ബാക്കിനെ ഗുണ്ടകൾ മർദിച്ചു. ദുബായിൽ വച്ച് ഒരു തവണ സുമേറയെ അസ്ബാക് തല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു പ്രതികാരമായിരുന്നുവത്രെ ഗുണ്ടകളുടെ മർദനം. മുറിവേറ്റിട്ടു പോലും അസ്ബാക് സംഭവം ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊളിച്ചു വച്ചു. ചോര വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു സംഭവം മനസിലായി. ഞാൻ സുമേറയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. മർദിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. അപകടരമായ സ്ഥിതിയിലേക്കാണു കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസിലായി. വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാക്കി പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ച തുടങ്ങി.

ഇതിനിടെ, അസ്ബാക് ദുബായിലേക്കു മടങ്ങി. സുമേറയും മകളും ബെംഗളൂരുവിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ആറേഴു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്നും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കണമെന്നും സുമേറ അസ്ബാക്കിനോടു മാപ്പിരന്നു. അസ്ബാക് ഉമ്മയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. നിനക്കു തോന്നുന്നതു ചെയ്യുകയെന്നായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ മറുപടി. അങ്ങനെ സുമേറയും മകളും വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക്. പിന്നീടു കുറച്ചു നാൾ സന്തോഷകരമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. ലണ്ടനിലും പാരിസിലുമൊക്കെ വിനോദയാത്രകൾ. അതിൽ സന്തോഷം തോന്നിയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അസ്ബാക് അതു കാര്യമാക്കിയില്ല. ദുബായിലേക്കു പോകും മുൻപുതന്നെ സുമേറ ചില പദ്ധതികളിട്ടിരുന്നുവെന്നാണിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്– അർഷദ് തുടർന്നു.

റേസിങ് ടീമംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അസ്ബാക്. (പിൻനിരയിൽ ഇടതുനിന്ന് രണ്ടാമത്). ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

ജോലി രാജിവച്ച് ബെംഗളൂരുവിൽ

അധികം വൈകാതെ, അസ്ബാക് ദുബായിലെ ജോലി രാജിവച്ച് കുടുംബവുമായി വീണ്ടും ബെംഗളൂരുവിലെത്തി. വിദേശികളുമായി ചേർന്ന് അങ്കട്ട റേസിങ് എന്ന മോട്ടർ റേസിങ് ടീം കെട്ടിപ്പടുത്തു. ടീമിന്റെ പ്രധാന പരിശീലകനും അസ്ബാക് ആയിരുന്നു. ബൈക്ക് റേസർ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അസ്ബാക്. ടീമിനു രാജ്യാന്തര സ്പോൺസർമാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ബൈക്കുകളും പാർട്സുകളും എത്തിക്കുന്നതിനും പ്രയത്നിച്ച അസ്ബാക്കായിരുന്നു അങ്കട്ട റേസിങ്ങിന്റെ ജീവാത്മാവ്.

ഒട്ടേറെ പ്രശസ്തമായ റെയ്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ടീം സമ്മാനം നേടി. ഇതിനിടെ, ടീം അംഗങ്ങളായ സഞ്ജയ് കുമാർ, എസ്.ഡി. വിശ്വാസ് എന്നിവരെ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എതിരാളികൾക്കു ചോർത്തിയതിനു ടീമിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ഇവരാണ് അസ്ബാക്കിന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായത്. ജയ്സാൽമേറിലെ മരുഭൂമിയിൽ, ഇന്ത്യ ബജ റേസിനുള്ള പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു അസ്ബാക്കും ടീമും. മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു ഫിനിഷിങ് ക്യാംപ്.

വിവരം കിട്ടുന്നത് ഏറെ വൈകി

അസ്ബാക്കിനുണ്ടായ അപകടത്തെ പറ്റി ഓഗസ്റ്റ് 17ന് വൈകിട്ടാണു ഗൾഫിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു പറ‍ഞ്ഞത്. ഞാനന്നു മാഹിയിലെ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾതന്നെ അസ്ബാക്കിനൊപ്പം എന്നുമുണ്ടാകാറുള്ള ടീം മാനേജറും ഫോട്ടോഗ്രഫറുമായ സാബിഖിനെയും സഞ്ജയിനെയും വിളിച്ചു. മരിച്ചുവെന്നാണു സാബിഖ് പറഞ്ഞത്. പരുക്കേറ്റുവെന്നും ആശുപത്രിയിലാണെന്നും സഞ്ജയ്. ഒടുവിൽ, സുമേറയെ വിളിച്ചു. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാട്ടിൽ പ്രളയസമാനമായ സ്ഥിതിയാണ്. എവിടേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.

സുമേറ.

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, സുമേറയടക്കം അതിനെ എതിർത്തു. 48 മണിക്കൂറിലധികം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണവർ പറഞ്ഞത്. ജയ്സാൽമേറിൽതന്നെ അടക്കം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. സംശയങ്ങൾ വർധിച്ചതേയുള്ളു. ഒടുവിൽ, ജയ്സാൽമേറിൽ തന്നെ അസ്ബാക്കിന്റെ മൃതദേഹം പിറ്റേന്ന് അടക്കം ചെയ്തു. മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു. അസ്ബാക്കിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ പോലും അതിനിടെ അവർ നിർബന്ധം പിടിച്ച് ഊരിയെടുത്തിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണറിഞ്ഞത്– അർഷദ് പറഞ്ഞു.

സാബിഖ് പറഞ്ഞത്...

‘അപകടത്തിനു ശേഷം, അധികം വൈകാതെ ഒരു ദിവസം സാബിഖ് മാഹിയിലെ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. പുതിയ കാറിന്റെ ആർസി എടുക്കാനായാണു വന്നത്. വീട്ടിൽ വച്ച് ഞാൻ സാബിഖിനോടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നു തന്നെ പറയാം. ജോലിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അധികമൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സാബിഖിന്റെ മറുപടി. പിന്നീട്, സാബിഖ് സുമേറയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നതാണു കണ്ടത്’.

സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്...

അസ്ബാക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം സഞ്ജയ്, സാബിഖ്, സുമേറ എന്നിവരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിറയെ പൊരുത്തക്കേടുകളും എന്തൊക്കെയോ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുമുണ്ടായിരുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നതും ജയ്സാൽമേറിൽ തന്നെ ധൃതിപ്പെട്ട് അടക്കം ചെയ്തതുമൊക്കെ സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. പ്രളയം മാറി യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന അവസരമുണ്ടായ ആദ്യ ദിന തന്നെ ഞാൻ കാറിൽ ജയ്സാൽമേറിലെത്തി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. സംശയങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമായി–അർഷദ് പറഞ്ഞു.

നിർണായക തെളിവുകൾ

റേസിങ് ട്രാക്കിൽനിന്നും പരിശീലനത്തിന്റെ ഫിനിഷ് പോയിന്റിലുള്ള ക്യാംപ് ടെന്റിൽ നിന്നും അകലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിലെ ക്യാംപിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണു നിബന്ധന. ക്യാംപിലാകട്ടെ, എല്ലാ വാർത്താ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങളുമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടും അപകടം ആരും കാണാതെ പോയതെന്തു കൊണ്ട്? അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റയാളെങ്ങനെയാണു ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കുകയും ഹെൽമെറ്റ് അതിനു മീതെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക?

മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്ബാക്കിന്റെ ബൈക്ക്.

കഴുത്തിലേറ്റ ആഘാതത്തെ തുടർന്നു സുഷുമ്നാ നാഡി പൊട്ടി മരണം സംഭവിച്ചതായാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ, 16ന് അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരിച്ചയാളുടെ സെൽഫോണിൽ നിന്ന് 17ന് പകൽ 11.15ന് ‘എനിക്ക് അപകടം പറ്റി പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്’ എന്ന ഒരു വാട്സാപ് സന്ദേശം പോയതെങ്ങനെ?

നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അസ്ബാക്കിന്റെ ഫോണിനു മാത്രമെങ്ങനെ റേഞ്ച് കിട്ടി? അപകടത്തിൽ പെട്ട് ആരും കാണാതെ കിടന്ന അസ്ബാക്കിന്റെ ഫോൺ എങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ കൈയിലെത്തി? മാത്രമല്ല, അപകടത്തിനു ശേഷം, അസ്ബാക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 62 ലക്ഷം രൂപ പി‍ൻവലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ദീർഘനാളത്തെ ആസൂത്രണത്തിനു ശേഷം കൊല്ലുകയായിരുന്നു, അവരെന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ– അർഷദിന്റെ തൊണ്ടയിടറി.

ആ കർണാടക സ്വദേശിയാര്?

ടീം മാനേജരും ഫൊട്ടോഗ്രഫറുമായ സാബിഖിന്റെ പേരിൽ ജയ്സാൽമേറിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. സാബിഖാണു മുറി ബുക്ക് ചെയ്തതും. റെയ്സിങ് ടീമിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രഫർ കൂടിയാണു സാബിഖ്. ഈ മുറിയുടെ വാടക അടച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്ബാക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതും അപകടം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന്. അപകടം നടന്ന ദിവസം ഈ മുറിയിൽ ഒരു ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയാണു താമസിച്ചത്. ഇയാൾ കേസിൽ നിർണായക ഘടകമാണ്. അപകടത്തിനു ശേഷം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നെത്തിയ സുമേറയും പിതാവും ഇതേ മുറിയിലാണു താമസിച്ചതും.

ജയ്സാൽമേർ എസ്പിയുടെ ഇടപെടൽ

ദുരൂഹമരണമെന്നു പറഞ്ഞു ജയ്സാൽമേർ പൊലീസ് എഴുതിത്തള്ളാനിരുന്ന കേസാണ് അജയ് സിങ് എന്ന ജയ്സാൽമേർ എസ്പിയുടെ ഇടപെടൽ കാരണം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത്. ‘ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ ബൈക്ക് റൈഡർ മരിച്ചുവെന്നും കേസ് എഴുതിത്തള്ളാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നുമാണു പൊലീസുകാർ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 2020 ജൂലൈയിൽ ഞാൻ എസ്പിയായി ചുമതലയേറ്റയുടനായിരുന്നു ഇത്.’ അജയ് സിങ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമോ?

സംഭവ സ്ഥലത്തിന്റെ ഗൂഗിൾ മാപ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ, പരിസരത്തു ചില ഗ്രാമങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടു. ബൈക്കിൽ അര ടാങ്കോളം പെട്രോളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ബൈക്കിലെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരിക്കുന്ന നിലയിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, ബൈക്ക് ഭംഗിയായി സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴുത്തിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റയാളെങ്ങനെയാണു ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിലിടുന്നത്? അസ്ബാക്കിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, സുമേറയെ അറിയില്ലെന്നാണു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ഫോൺ കോൾ രേഖകൾ ആ വാദം തെറ്റാണെന്നു തെളിയിച്ചു. അസ്ബാക് വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്നും കാണാതായെന്നും സഞ്ജയ്, സാബിക്, വിശ്വാസ് എന്നിവർ തന്നോടു പറഞ്ഞതായാണു സുമേറയുടെ മൊഴി.

അജയ് സിങ്. ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

വഴിതെറ്റിയതിനാൽ, ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാതെ അസ്ബാക് മരിച്ചതാകാമെന്നു കരുതിയതായും സുമേറയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിലുള്ള സുമേറയെങ്ങനെയാണ് അസ്ബാക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്നു പറയുക? മാത്രമല്ല, ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അസ്ബാക്കിന്റെ ആമാശയത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടു താനും.’ അജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ഡിസിപി ഭവാനി സിങ് ആണു കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. സഞ്ജയ്, വിശ്വാസ്, സാബിഖ് എന്നിവരെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളാക്കി. സുമേറയ്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കു കേസെടുത്തു. സഞ്ജയ്, വിശ്വാസ് എന്നിവരെ ഈ മാസമാദ്യം ജയ്സാൽമേർ പൊലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു. സുമേറ ഒളിവിലാണെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. കഴുത്തിനേറ്റ കനത്ത ആഘാതം മരണത്തിനിടയാക്കിയെന്നാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

നിർണായകമായ സഹായം

‘2018 സെപ്റ്റംബർ 15നു തന്നെ അസ്ബാക്കിന്റെ മരണത്തിൽ സഞ്ജയ്, സുമേറ, വിശ്വാസ് എന്നിവരെ സംശയമുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് ഉമ്മ ജയ്സാൽമേർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ദുരൂഹമരണമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ജയ്സാൽമേർ സാം പൊലീസ് കേസ് എടുത്തതും അന്വേഷിച്ചതും. രാജസ്ഥാനിലെ കേസാണ്. എതിരാളികളാകട്ടെ, ശക്തരും സ്വാധീനമുള്ളവരും. മാഹിയിലും ബെംഗളൂരുവിലുമായി കഴിയുന്ന എനിക്കു പിറകെ നടക്കുന്നതിനു പരിമിതികളാണധികവും. സഹായിക്കാനാരുമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എ.എൻ.ഷംസീർ എംഎൽഎക്കും പരാതി നൽകി. കേരളത്തിനു പുറത്തു നടന്ന സംഭവമായതിനാലാകണം, ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

2 വർഷത്തോളം അങ്ങനെ പോയി. കേസ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകുമോയെന്നു ഭയന്നു. പിന്നീടാണ് ഉമ്മയെയും കൂട്ടി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എംപിയെ കാണാൻ പോയത്. അമ്മയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മാതമംഗലത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ രാജീവൻ എളയാവൂരാണു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. അമ്മ മരിച്ച സമയമായിട്ടു പോലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടു. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും മലയാളിയുമായ ബിജു ജോർജ് ജോസഫ് സാറിനെ വിളിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീടു ഞാൻ ജയ്സാൽമേറിലെത്തി ബിജുസാറിനെ നേരിട്ടു കാണുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ജയ്സാൽമേർ എസ്പി ആയ അജയ് സിങ്ങിനെ വിളിച്ചതോടെയാണു കേസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായത്. ദൃശ്യങ്ങളുടെ കോപ്പി ഞാൻ നേരിട്ട് എസ്പിക്കു കൈമാറി. ഇൻസ്പെക്ടർ കാന്താസിങ് ബെംഗളൂരുവിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ, കേസ് തേച്ചുമാച്ചു കളയാൻ വീണ്ടും ശ്രമം നടന്നു. ഒടുവിൽ, കൊലപാതകത്തിനു പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ.

പിന്നീടു ഡിസിപി ഭവാനി സിങ്ങും ബെംഗളൂരുവിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു. 2 കോടി രൂപ നൽകി കേസ് ഒതുക്കാൻ വരെ രാജസ്ഥാനിൽ നീക്കം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ എസ്പിക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാബിഖിനു ദുബായിൽ ജോലിയും 3 ലക്ഷം രൂപയും വരെ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. സാബിഖ്, തന്നെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു– അർഷദ് പറഞ്ഞു.

പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല...

കേസിൽ സഞ്ജയും വിശ്വാസും അറസ്റ്റിലാകുന്നതു വരെ ആശങ്കയായിരുന്നു. 3 വർഷത്തിനിടെ ഇരുപതിലധികം തവണ രാജസ്ഥാനിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തു. പണച്ചെലവുണ്ടായി. അതിനൊന്നും കണക്കു വച്ചിട്ടില്ല. ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വന്തം ബിസിനസ് പോലും ശരിക്കു ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ബെംഗളൂരുവിലെ കട കോവിഡ് കാരണം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും കടം വാങ്ങിയാണു രാജസ്ഥാനിൽ പോയിവന്നത്.

വിശ്വാസ്, സഞ്ജയ്.

രാജസ്ഥാനിലെ അഭിഭാഷകനായ ഷാലി മുഹമ്മദ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എംപിയും രാജീവൻ എളയാവൂർ സാറുമൊക്കെ ഏതു സമയത്തും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ്. പിന്നീടും പലപ്പോഴും അവർ ബിജു സാറിനെ വിളിക്കുകയും അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, കേസ് തേച്ചു മായ്ചു കളയാൻ കോടികൾ ഇറക്കി, എതിർപക്ഷം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്നാണു 2 പേരുടെ അറസ്റ്റിലേക്കെത്തിയത്.

എനിക്കു നേരെ ഭീഷണിയുണ്ട്. കൊടുവള്ളിക്കാരനായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോലും എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയെല്ലാം തെളിവും കൈയിലുണ്ട്. നാട്ടിൽ പല ജോലികളും ചെയ്താണിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുണ്ട്. പക്ഷേ, അതൊന്നും ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൊലപാതകികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയില്ല. പിന്നെയൊരാവശ്യം ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമാക്കുകയാണ്. അതിനും ശ്രമം തുടരും.

അർഷദ്

ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിറകിൽ സുമേറയാണ്. അതു ഞാനെവിടെയും പറയും? അവരുടെ കൂടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ വളരരുത്. ഇതൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും– അർഷദ് പറഞ്ഞു. അർഷദിന്റെ യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. ജ്യേഷ്ഠനു വേണ്ടി...

English Summary: How did Off-road Bike Racer and Aspirant Cricketer Asbak Die? His Brother Finds out the Hidden Truth