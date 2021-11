വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോയി ജീപ്പ്; യുവാക്കൾക്ക് രക്ഷകരായി കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ– വിഡിയോ

കൊല്ലം∙ ജില്ലയുടെ കിഴക്കന്‍മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയൊഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിൽ ജീപ്പ് ഒഴുകിപ്പോയി. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു യുവാക്കളെ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്താൽ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.20ന് ആര്യങ്കാവ് – റോസ്മല പാതയിലെ രാജൂകൂപ്പ് മഞ്ഞത്തേരി ചപ്പാത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. കൊല്ലം രാമന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശികളായ രാജ്കുമാർ(25), രഞ്ജിത്ത്(26) എന്നിവരാണ് ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്.

വൈകിട്ട് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ മഞ്ഞത്തേരി ചപ്പാത്തിൽക്കൂടി ഉരുൾപൊട്ടി വെള്ളം ശക്മായി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 5ന് റോസ്മലയിൽനിന്നും ആര്യങ്കാവിലേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസ് മഞ്ഞത്തേരി ചപ്പാത്തിന് സമീപത്ത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം നിർത്തിയിട്ടു. അവസാനം ബസില്‍നിന്നും ഡ്രൈവർ യു.റസീഖ് പുറത്തിറങ്ങി ചപ്പാത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച ശേഷം മറുവശത്തെത്തി.

ഈ സമയം അതുവഴി ബൈക്കിലെത്തിയ കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ യുവാക്കളും ചപ്പാത്ത് കടക്കാനാകാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് ചപ്പാത്തിന് അപ്പുറത്ത് സുരക്ഷിതമായിവച്ച ശേഷം ബസിൽ ആര്യങ്കാവിൽ എത്താനായി ഈ യുവാക്കളും ബസിൽ കയറിയിരുന്നു.

ബസ് ചപ്പാത്ത് കടന്നതോടെ തൊട്ടുപിന്നിലെത്തിയ ജീപ്പ് ചപ്പാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ബസ് ജീവനക്കാർ കണ്ടു. ചപ്പാത്തിൽ ജീപ്പ് എത്തിയതോടെ ഒഴുക്ക് ശക്തിപ്പെടുകയും താഴേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ബസ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടർ ജെ. വിനോദും ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി സമീപത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. ചപ്പാത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞെന്നറിഞ്ഞ് റോസ്മല പഞ്ചായത്തംഗം റസാഖും നാട്ടുകാരും മഞ്ഞത്തേരിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യു. റസീഖ്, കണ്ടക്ടർ ജെ. വിനോദ് (വലത്)

നാട്ടുകാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കയർ ജീപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും കയറിന്റെ മറ്റേയറ്റം മരത്തിൽകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം ജീപ്പിന്റെ ബോണറ്റിൽ കയറി ഇരുന്ന ഇവർ കയറിൽപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പരുക്കുണ്ടെന്നും ഇരുവരെയും ആര്യങ്കാവ് ഡിപ്പോയില്‍ എത്തിച്ചെന്നും കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യു.റസീഖ്, കണ്ടക്ടർ ജെ.വിനോദ് എന്നിവർ മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു.

ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കളെ ലോഡ‍്ജിലേക്ക് മാറ്റി

മഞ്ഞത്തേരി ചപ്പാത്ത കടന്നെത്തിയ യുവാക്കളെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ലോഡ്ഡജിൽ പാർപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇവർ റോസ്മലയിലേക്ക് പോയത്. വൈകിട്ട് മഴ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മഞ്ഞത്തേരി ചപ്പാത്ത് ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മറുകര കടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ സമയം ഇതുവഴിയെത്തിയ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസിൽ ആര്യങ്കാവിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ജീപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട ഭീതിയിലാണ് ഇവരെല്ലാം. 5 ബൈക്കുകളിലായി 10 പേരാണ് എത്തിയത്. നേരം പുലർന്ന ശേഷം ബൈക്കെടുക്കാൻ പോകാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് എല്ലാവരും.



English Summary: KSRTC Bus conductor and driver rescue two people in kollam landslide