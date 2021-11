തിരുവനന്തപുരം∙ ഹജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയി സി. മുഹമ്മദ് ഫൈസിയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



2018 മുതൽ ഹജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഫൈസി. കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കാരന്തൂർ മർകസ് ജനറൽ മാനേജറുമാണ്. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി പന്നൂർ സ്വദേശിയാണ്.

English Summary: C. Muhammad Faizi elected as Haj Comittee Chairman again