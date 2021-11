കോഴിക്കോട്∙ ജാനകിക്കാട് ബലാല്‍സംഗക്കേസില്‍ ഒരു പ്രതി കൂടി അറസ്റ്റില്‍. പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ ഇയാൾ രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ മൂന്നു കേസുകളിലായി ഏഴുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. 2019 ൽ ബന്ധുവും കണ്ടാലറിയുന്ന മറ്റൊരാളും ചേർന്നു ബലാൽസംഗം ചെയ്തുവെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.

കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം താങ്ങാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതു പൊലീസിന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു. ചെറുപുഴ പാലത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതോടെയാണു പൊലീസ് ഇടപെടുന്നത്. വിശദമായ കൗൺസലിങ്ങിനിടെയാണു പീഡന വിവരം പുറത്തായത്. തുടർന്നു പ്രതികൾ പിടിയിലായി.

കുറ്റ്യാടിയിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിക്കു ഒന്നാം പ്രതി മൊയിലോത്തറ തെക്കേ പറമ്പത്ത് സായൂജിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ നാളായി സായൂജ് പെൺകുട്ടിയോട് അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുമായി സായൂജ് ജാനകിക്കാട്ടിൽ എത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും എത്തുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ പെൺകുട്ടിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇവർ ലഹരിമരുന്നു കലർത്തിയ ശീതള പാനീയം നൽകി. ഇതിനു ശേഷമാണു പീഡിപ്പിച്ചതെന്നു പെൺകുട്ടി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

