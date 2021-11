പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ചുമതല പ്രശാന്ത് കിഷോറിനു നൽകിയേക്കുമെന്ന് ഛന്നി

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടക സ്ഥാനത്തുനിന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ രാജിവച്ച പ്രശാന്ത് കിഷോർ 2022ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

2017ൽ അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. പിന്നീട് യുപിയിൽ കോൺഗ്രസ്– എസ്പി സഖ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവും നിയന്ത്രിച്ചെങ്കിലും സഖ്യത്തിനു ജയിക്കാനായില്ല. ഇതോടെയാണു കോൺഗ്രസുമായുള്ള കിഷോറിന്റെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണത്.

ഇതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസുമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു പ്രശാന്ത് കിഷോർ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഇന്ത്യൻ‌ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ബിജെപിയായിരിക്കും എന്നതായിരുന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ‘വിമർശനം’.

‘ഇവിടെയായിരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുഴപ്പം. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം പൊതുജനം നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കുമെന്നാണു രാഹുൽ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു സംഭവിക്കുന്നില്ല. മോദിയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാനാകൂ.’– പ്രശാന്ത് കിഷോർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ്. അടുത്ത വർഷം ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ അടിത്തറ തയാറാക്കുന്നതും കിഷോർതന്നെയാണ്.

മമത ബാനർജിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. ലഖിംപുർ ഖേരി അക്രമത്തിനു ശേഷം, കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവു സാധ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും രൂക്ഷമായ വാക്പ്പോരിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Prashant Kishor May Be Roped In For Punjab Campaign, Hints Chief Minister