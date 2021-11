തിരുവനന്തപുരം∙ ഗ്രൂപ്പുകളെ തള്ളി പുനഃസംഘടനയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കെപിസിസി തീരുമാനം. പുനഃസംഘടന തുടരുന്നതിന് 14 ഡിസിസികളും പിന്തുണയറിയിച്ചു.



യൂണിറ്റു കമ്മിറ്റികള്‍ വഴി അംഗത്വവിതരണം നടത്താനും തീരുമാനമായി. മൂന്നു പേര്‍ മാത്രമാണ് നിര്‍വാഹകസമിതിയില്‍ പുനഃസംഘടന വേണ്ടെന്ന് വാദിച്ചത് .

English Summary: KPCC to proceed with further reshuffling amidst group protest