ചികിത്സ കിട്ടാതെ 11കാരിയുടെ മരണം; പിതാവും മന്ത്രവാദം നടത്തിയ ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂര്‍∙ സിറ്റി നാലുവയലില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ 11 വയസ്സുകാരി മരിച്ച കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ സത്താറും മന്ത്രവാദം നടത്തിയ ബന്ധു ഉവൈസുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പനി ബാധിച്ച എം.എ.ഫാത്തിമയെ ചികിത്സിക്കാതെ മന്ത്രവാദം നടത്തുകയായിരുന്നു. ബന്ധുവിനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കും പിതാവിനെതിരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരവുമാണു കേസ്. ഇരുവരെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി. കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ബന്ധു നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇയാൾ മന്ത്രവാദം നടത്തിയതായി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ, മുൻപുണ്ടായ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ഇയാളുടെ മന്ത്രവാദത്തിനു പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നതായും ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു തന്റെ സംശയമെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നതിനാൽ, മൊഴി വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണു പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.

കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന രീതിയിൽ മന്ത്രവാദിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നാണു പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. മരുന്നോ മറ്റോ നൽകുകയും അതു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കും. മന്ത്രവാദ ചികിത്സ പിന്തുടർന്ന വീട്ടുകാർ യഥാസമയം വൈദ്യ ചികിത്സ നൽകാഞ്ഞതാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.

അറസ്റ്റിലായ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഇമാം ഉവൈസ്, കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ സത്താർ എന്നിവർ കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. ചിത്രം: മനോരമ

കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നിർവഹിച്ച സർജന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെയും പരിസരവാസികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിതൃസഹോദരന്റെ പരാതിയിൽ മരണം നടന്ന ദിവസം തന്നെ സിറ്റി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഏതു തരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദമാണു നടന്നതെന്നും കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കരുതെന്ന് ആരെങ്കിലും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ. ഇളങ്കോ അറിയിച്ചിരുന്നു. സിറ്റി എസിപി പി.പി. സദാനന്ദൻ, സിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. രാജീവ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

