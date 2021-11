വിജയ് സേതുപതിക്കു നേരെ അജ്ഞാതന്റെ ആക്രമണ ശ്രമം– വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയ് സേതുപതിക്ക് നേരെ ആക്രമണശ്രമം. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചാണ് അജ്ഞാതൻ താരത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തേക്കുവരികയായിരുന്ന വിജയ് സേതുപതിക്ക് നേരെ ഇയാൾ ഓടിയെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. വിജയ് സേതുപതിക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല.

വിജയ്‌ സേതുപതിയുടെ ടീമിലെ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് അക്രമി ഓടിയെത്തുകയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഞെട്ടിപ്പോയ വിജയ് സേതുപതി രണ്ടു പേരുടെയും അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതും കാണാം. പക്ഷേ ആരോ നടനെയും തള്ളിയിടുന്നു. വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിഡിയോ കാണാം

English Summary: Vijay Sethupathi & team attacked by man at Bengaluru airport, video goes viral