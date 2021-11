കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിയെ പൊളിച്ചടുക്കുക എന്ന ശപഥത്തോടെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നേതാവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പരിഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എഎപി ഒരു കൈ പയറ്റി; ചില സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. യുപിയിലേക്കുള്ള എഎപിയുടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി കേജ്‌രിവാളിന്റെ അയോധ്യ യാത്ര.

ഡൽഹിയിലും അയോധ്യ ക്ഷേത്രം

നവംബർ നാലിനാണ് ഡൽഹി ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ മേഖലയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന ‘ദില്ലി കി ദീപാവലി’ മേളയിൽ വിഷയം അയോധ്യ ക്ഷേത്രം. ഐഎൻഎ മാർക്കറ്റിന് അടുത്തുള്ള ത്യാഗരാജ സ്‌റ്റേഡിയം സമുച്ചയത്തിൽ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് എഎപി സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ എക്കാലത്തെയും രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം ഡൽഹിയിൽ അല്ലെങ്കിലും എഎപി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ത്യാഗരാജ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ‘അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ’ നവംബർ നാലിന് കേജ്‍രിവാൾ പൂജ നടത്തും.

ത്യാഗരാജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിർമിച്ച അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാതൃക. ചിത്രം: ANI

30 അടി ഉയരവും 80 അടി വീതിയുമാണ് ഡൽഹിയിലെ ക്ഷേത്ര മാതൃകയുടെ വിസ്തൃതി. ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേജിന്റെ ആകെ ഉയരം 60 അടിയോളം വരും. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശപ്രകാരം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമാണം. കഴിഞ്ഞ ചൊവാഴ്ചയാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. കേജ്‌രിവാൾ അയോധ്യ സന്ദർശിച്ച അതേദിനം. മെറ്റൽ പൈപ്പുകൾകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലാണ് ക്ഷേത്രം ഉയരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറംഭാഗം തെർമോകോൾ കൊണ്ട് നിർമിക്കും. ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയം സമുച്ചയത്തിലെ ഫുട്‌ബോൾ ഗോൾപോസ്റ്റുകളിലൊന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ദില്ലി കി ദീപാവലി മേള 2019ലാണ് തുടങ്ങിയത്. 2019ൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ലേസർ ഷോ ഉൾപ്പടെ നാല് ദിവസത്തെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടി ഡൽഹി സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പടക്കം പൊട്ടിക്കാതിരിക്കാനും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി. 2020ൽ, ദീപാവലി ദിനമായ നവംബർ 14ന് അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ കേജ്‌രിവാളും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് എഎപി നേതാക്കളും ചേർന്ന് ഒരു ‘മഹാപൂജ’ നടത്തി, അത് ടിവി ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു. ഈ വർഷം ത്യാഗരാജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണവും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ. ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഡൽഹിക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്ന പരസ്യവും വിവിധ ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാതൃക ശ്രവണ കുമാരൻ

മുഖ്യമന്ത്രി സൗജന്യ തീർഥയാത്ര പദ്ധതിയിൽ അയോധ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അയോധ്യയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി. അന്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ തീർഥാടനത്തിന് കൊണ്ടുപോയ രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ശ്രവണ കുമാരന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് സരയു നദീതീരത്തെ മഹാ ആരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീർഥയാത്ര പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, എയർ കണ്ടിഷൻ ചെയ്ത ട്രെയിനുകളിലെ യാത്ര, എസി ഹോട്ടലിൽ താമസം, ഭക്ഷണം, പ്രാദേശിക യാത്രകൾ എന്നിവയുടെ ചെലവും ഡൽഹി സർക്കാർ വഹിക്കുന്നു. പ്രായമായവരെ അവരുടെ യാത്രയിൽ സഹായിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരാളെ അറ്റൻഡറായി എടുക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അവരുടെ ചെലവും ഡൽഹി സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്. സൗജന്യ തീർഥയാത്ര പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 12 യാത്രാ റൂട്ടുകളുണ്ട്. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഡൽഹി-അയോധ്യ-ഡൽഹി യാത്ര പട്ടികയിലെ 13-ാമത്തെ റൂട്ടാകും. പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതുവരെ 35,000 പേർ തീർഥാടനം നടത്തി.

യുപിയിലേക്ക് കണ്ണുംനട്ട്

രാമരാജ്യ സങ്കൽപത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഭരണം എന്ന് കേജ്‌രിവാൾ ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കുന്നു. അയോധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീരാമന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമായതിനാൽ ജനങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. സംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തെ രാമരാജ്യം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഡൽഹിയിൽ രാമരാജ്യ മാതൃക സ്ഥാപിക്കാൻ എഎപി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

യുപിയിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ എഎപിക്കു കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കേജ്‌രിവാളിനോ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനോ ഇല്ല. എങ്കിലും മുഖ്യശത്രുവായ ബിജെപിയെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു വടിയും കേജ്‌രിവാൾ കളയാറില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രാമഭക്തനായതല്ല അദ്ദേഹം. 2022ൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുപിയിൽ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾതന്നെ ആ തീരുമാനവും എടുത്തതാകാം.

യുപിയിൽ മത്സരം ഒറ്റയ്ക്ക്

യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എഎപി മത്സരിക്കുന്നത്. 403 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച ജില്ലാ പരിഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴുപത് സീറ്റിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. 2017 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുപിയിൽ എഎപി മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് യുപിക്കൊപ്പം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പഞ്ചാബ്, ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ പ്രതിപക്ഷമാകാൻ കഴിഞ്ഞു.

അരവിന്ദ് കേ‌ജ്‌രിവാൾ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഡൽഹിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് യുപിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കർഷകർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എഎപി. അതുകൊണ്ടാണ് കർഷക സമരത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എതിരായ പ്രതിഷേധം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന ‘തിരംഗ സങ്കൽപ്’ യാത്രയിൽ യുപിയിലെ ക്രമസമാധാനനില, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത്. അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എഎപി ഉയർത്തുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി എന്നതും. ഡൽഹിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഇളവുകൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ യുപിയിലും നടപ്പാക്കുമെന്നും എഎപി ആവർത്തിക്കുന്നു.

