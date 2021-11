4 വർഷം, പുതിയ 759 ട്രെയിൻ, കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് വെറും 9 എണ്ണം; കേന്ദ്രം ചതിച്ചതോ?

കൊച്ചി∙ രാജ്യത്തു 2016 മുതൽ 2019 വരെ 4 വർഷത്തിനിടയിൽ 759 പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചുവെന്നാണു റെയിൽവേ രേഖകൾ. ഇൗ 4 വർഷങ്ങളിലായി കേരളത്തിനു കിട്ടിയതാകട്ടെ വെറും 9 ട്രെയിനുകളാണ്. റെയിൽവേ ബജറ്റ് നിർത്തലാക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ബജറ്റിൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കീഴ്‌വഴക്കം എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പകരം ആവശ്യാനുസരണം വാർഷിക ടൈംടേബിളിൽ പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

ഈ തീരുമാനം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപു പാർലമെന്റിൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എംപിമാർ ബഹളം വച്ചെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രെയിൻ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കു മേടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. പ്രത്യേക റെയിൽവേ ബജറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതായതോടെ റെയിൽവേയിൽ എന്താണു നടക്കുന്നതെന്നു എംപിമാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പോലും ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല.



പുതിയ ട്രെയിനുകൾ എങ്ങനെയാണു ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്?

2 രീതിയിലാണു ട്രെയിനുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ ശുപാർശകൾ സോണിലെത്തുന്ന രീതിയാണു ആദ്യത്തേത്. അവിടെ നിന്നു സാധ്യത പരിശോധിച്ചു എല്ലാ സോണുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടൈംടേബിൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ശുപാർശകൾ ചർച്ചയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നു. ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോണുകളിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭ്യത, അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു അംഗീകാരം നൽകുന്നു, ഇതോടൊപ്പം ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ സോണുകൾ സമയം (ടൈം സ്ലോട്ട്) നൽകാൻ തയാറായാൽ ട്രെയിൻ ലഭിക്കാനുള്ള ആദ്യ കടമ്പ കടക്കുന്നു. പിന്നീട് ബോർഡ്, ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഉത്തരവിറക്കുന്നു.

മുൻപു ടൈംടേബിൾ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചാൽ ട്രെയിൻ ഒാടുമെന്ന വിശ്വാസം ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി കൂടി ട്രെയിൻ അംഗീകരിച്ചാലും അത് ഒാടിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഒാടിക്കുന്നില്ലെന്നു ചോദിച്ചാൽ റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണു പതിവു മറുപടി. ട്രെയിൻ അംഗീകരിച്ചാലും ഒാടണമെങ്കിൽ അന്തിമമായി റെയിൽവേ ബോർഡ് വിചാരിക്കണം. ഇവിടെയാണു ബോർഡിലെ കള്ളക്കളി നടക്കുന്നത്.

ഭരണമുന്നണിക്കു താൽപര്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ, റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കും സഹമന്ത്രിമാർക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും താൽപര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങൾ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തുടങ്ങിയ പരിഗണന വച്ചാണു ട്രെയിനുകൾ കൂടുതലും അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ അവഗണനയ്ക്കിടയിലും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു ട്രെയിൻ വരും, അത പക്ഷേ ഭരണ കക്ഷിക്കു താൽപര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു ചോദിച്ച സർവീസായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പേരിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടെയെന്നു കരുതി നൽകുന്നവയായിരിക്കും.

ട്രെയിൻ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രീതി പൂർണമായും ഭരണകക്ഷി സ്വാധീനത്തിലുള്ളതാണ്. മുകളിൽനിന്നു തീരുമാനിച്ചു ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. റെയിൽ‍വേ ബോർഡ് കെട്ടിയിറക്കുന്ന ട്രെയിനായതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയക്രമം ഉണ്ടാക്കി ഒാടിക്കുന്നു.യോഗവും ആലോചനയുമൊന്നുമില്ല. സ്വിച്ചിട്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതിനു പക്ഷേ ഭരണം വേണം. രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ മലയാളികളായ 8 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണ്ടായ കാലത്തു പോലും കേരളത്തിന് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും 2 മലയാളികൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് റെയിൽവേ വികസനമൊന്നും വിഷയമല്ല.

നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ കിട്ടിയ ട്രെയിനുകളുടെ കഥ, ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതിന്റെയും

കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ലഭിച്ച 9 ട്രെയിനുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം അവയിൽ പലതും ഇവിടെനിന്ന് ആരും ചോദിച്ചവയല്ലെന്നതാണ്. താഴെയുള്ള പട്ടിക കാണുക.

സുമിത്ര മഹാജൻ ലോക്സഭ സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രമഫലമായി വന്നതാണു ഇൻഡോർ–കൊച്ചുവേളി, ഇൻഡോറായിരുന്നു അവരുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. ജാർഖണ്ഡിൽനിന്നു വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയ്ക്കു പോകുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനു അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർദം ചെലുത്തി വാങ്ങിയ ട്രെയിനാണു ഹാതിയ–എറണാകുളം. വെല്ലൂരിനടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻ കാട്പാടിയാണെങ്കിലും ടെർമിനൽ സൗകര്യം നോക്കി നീട്ടി നീട്ടി കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ എറണാകുളത്തേക്കു തട്ടിയതാണ് ഈ ട്രെയിൻ.അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിൻ കിട്ടിയെന്നു ആശ്വസിക്കാം.

ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഹൗറ–എറണാകുളം അന്ത്യോദയ വന്നതെങ്കിൽ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിനു നേടി തന്നതാണു കൊച്ചുവേളി–ബാനസവാടി ഹംസഫർ. ബെംഗളൂരു യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം നേരിട്ടറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പല തവണ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കയറിയിറങ്ങി വാങ്ങിച്ചെടുത്തതാണു ബാനസവാടി ഹംസഫർ. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഓടിക്കാവുന്ന ഹംസഫർ ഇപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ 2 സർവീസാണുള്ളത്.

കണ്ണന്താനത്തിനു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹംസഫർ ചിലപ്പോൾ പ്രതിദിന ട്രെയിനായി മാറുമായിരുന്നു. പാലക്കാട്–തിരുനെൽവേലി പാലരുവി എംപിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രനും നേടിയെടുത്തപ്പോൾ തിരുനെൽവേലി–ഗാന്ധിധാം ഗുജറാത്തിലുള്ള മലയാളികൾ പരിശ്രമിച്ചു ലഭിച്ചതാണ്. ഈ 9 ട്രെയിനുകളിൽ റെയിൽവേയായിട്ട് ഒാടിച്ചതു കൊച്ചുവേളി–മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ ട്രെയിൻ ഒന്നു മാത്രമാണ്. പുനലൂർ–ചെങ്കോട്ട പാത ബ്രോഡ്ഗേജാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ പുനസ്ഥാപിച്ച സർവീസാണു ചെന്നൈ–കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ്. പണ്ട് മീറ്റർഗേജ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സർവീസായിരുന്നെങ്കിലും ഇതു പുനസ്ഥാപിച്ചു കിട്ടാൻ എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിക്ക് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

ഒരുമിച്ചോടിയിരുന്ന അമൃതയും രാജ്യറാണിയും രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ രാജ്യറാണി സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനായി. പുതിയ ട്രെയിൻ എന്നു വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. 2016 മുതൽ 2019 വരെ ലഭിച്ച ട്രെയിനുകളുടെ കഥ ഇതാണെങ്കിൽ ഒാൾ ഇന്ത്യ ടൈംടേബിൾ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഒാടിക്കാത്ത ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കർണാടകയിൽ 35 പുതിയ ട്രെയിനുകളാണു അനുവദിച്ചത്. കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി കർണാടകയിൽ നിന്നായിരുന്നുവെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണു അത്രയും ട്രെയിനുകൾ ലഭിച്ചത്.

അൻഫോൻസ് കണ്ണന്താനം

ഒട്ടേറെ സ്റ്റേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും മന്ത്രി നടപടിയെടുത്തു. റെയിൽവേ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പണി സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തു മുക്കിനും മൂലയിലും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള അധിക ലൈനുകൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ്. ഉള്ള യാഡുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും ആദ്യം തന്നെ ശ്രമിക്കും. മന്ത്രി പദം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പുതിയ ട്രെയിനുകൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടേക്കു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുക അത്തരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ്.

ഓൾ ഇന്ത്യ ടൈംടേബിൾ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടും റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അന്തിമ അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നവ:

1.എറണാകുളം–വേളാങ്കണ്ണി ബൈവീക്ക്‌ലി (കോട്ടയം, കൊല്ലം, ചെങ്കോട്ട വഴി)

2.കൊച്ചുവേളി–ഹൈദരാബാദ് വീക്ക്‌ലി

3.എറണാകുളം–ഹൈദരാബാദ് വീക്ക്‌ലി

4.മംഗളൂരു–രാമേശ്വരം എക്സ്പ്രസ്

5.കോയമ്പത്തൂർ–മംഗളൂരു ശതാബ്ദി

6.കണ്ണൂർ–ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി

ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട സർവീസുകൾ:



1.തിരുവനന്തപുരം–മധുര അമൃത രാമേശ്വരത്തേക്ക്

2.ഗുരുവായൂർ–പുനലൂർ എക്സ്പ്രസ് മധുരയിലേക്ക്

ഡിവിഷനുകളിൽനിന്നുള്ള ശുപാർശകളിൽ പരിഗണിക്കാത്തവ:

1. എറണാകുളം–സേലം ഇന്റർസിറ്റി

2. തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ ശതാബ്ദി

3. കൊച്ചുവേളി–ഗുവാഹത്തി ട്രൈവീക്ക്‌ലി

4. പാലക്കാട്–രാമേശ്വരം എക്സ്പ്രസ്

5. മംഗളൂരു–പട്ന വീക്ക്‌ലി

6. കൊച്ചുവേളി–മംഗളുരു അന്ത്യോദയ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമാക്കുക

7. യശ്വന്തപുര–കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്‌രഥ് ട്രെയിന്റെ ദിവസങ്ങൾ മാറ്റുക

8. കൊച്ചുവേളി–ബാനസവാടി ഹംസഫർ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമാക്കുക

കേരളത്തിന്റെ ചില ഗതികേടുകൾ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പുതിയതൊന്നും ചോദിച്ചു കിട്ടാതായതോടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം ട്രെയിനുകൾ നീട്ടുന്നതായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2018നു ശേഷമാണു കേരളത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നിലധികം ട്രെയിനുകൾ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ശുപാർശ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതു തന്നെ. കേരളത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പലപ്പോഴും ശുപാർശ പോലും അയക്കാൻ ഡിവിഷനോ, സോണോ തയാറാകാതിരുന്നത്.

പുണെ–എറണാകുളം, അജ്മീർ–എറണാകുളം എന്നിവ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല.കൊച്ചുവേളി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമാണം കഴിയട്ടെയെന്നാണു നിലപാട്. കോട്ടയം, കൊങ്കൺ വഴി മുംബൈയിലേക്കു ട്രെയിൻ ചോദിച്ചാലും ഇതു തന്നെ മറുപടി. പ്ലാറ്റ്ഫോം പണി എന്നു തീരുമെന്നു മാത്രം ചോദിക്കരുത്. റെയിൽവേയുടെ കൈയ്യിൽ കാശില്ല. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരാരും കേരളത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സമരം ചെയ്യുന്നില്ല.

കൊച്ചുവേളിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമാണത്തിനു 38 കോടി രൂപയെടുക്കാൻ വക്കില്ലാത്ത റെയിൽവേ മന്ത്രാലയമാണു ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ റെയിൽവേ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ തേനും പാലും ഒഴുക്കുമെന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണു നാട്ടിലുള്ളത്. അവസാനമായി ഒരു റെയിൽ പാത കേരളത്തിൽ വന്നതു 1994ലാണ്. തൃശൂർ–ഗുരുവായൂർ ലൈൻ. 27 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ 27 വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ നിർമിച്ചതു ശബരി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി–കാലടി (8 കിമീ) റെയിൽ പാതയാണ്. കൂടാതെ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായി ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു വല്ലാർപാടത്തേക്കു (8.86 കിമീ) ലിങ്ക് ലൈനുമാണ്.

ഇതിനിടയിൽ കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ടെർമിനസ്–എറണാകുളം (6 കിമീ) പാതയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. യാത്രാ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നു വലിയൊരു തുക കേരളത്തിൽ നിന്നു റെയിൽവേയ്ക്കു വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്നും നൽകാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് തയാറല്ല. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചു സീറ്റ് കിട്ടാത്ത സംസ്ഥാനമായതിനാൽ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട എന്ന ചിന്താഗതിയും പ്രബലമാണ്. ഏതു റെയിൽവേ പദ്ധതി പരിശോധിച്ചാലും ഈ മാറ്റിനിർത്തൽ പ്രകടമാണ്.

സബ്കാ സാഥ്, സബ്കാ വികാസ് എന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിലും റെയിൽവേയിൽ ‘അപ്നാ’ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനം മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ്–രാജ്കോട്ട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ, മുംബൈ–അഹമ്മദാബാദ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ, ഡൽഹി–എൻസിആർ ആർആർടിഎസ്, പുണെ–നാസിക് സെമിഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ, ഹരിയാന ഒാർബിറ്റൽ റെയിൽ കോറിഡോർ തുടങ്ങിയ വൻകിട പദ്ധതികളൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടത്താം. ഇവിടെ സിൽവർ ലൈൻ പോയിട്ടു റെയിൽവേ സ്വന്തം നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിക്കു പോലും പണം നൽകുന്നില്ല. ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏക നിയമസഭ സീറ്റായിരുന്ന നേമത്തു 2008ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നേമം റെയിൽവേ ടെർമിനലിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 2021 തീരാറായിട്ടും അനുമതിയില്ലെന്നതു ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കണം. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കേരളത്തിൽ പിരിവെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.

കേരളത്തിലെ വിവിധ റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ പ്രോഗസ് റിപ്പോർട്ട്

∙ തിരുവനന്തപുരം–കാസർകോട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ (സിൽവർ ലൈൻ)– അന്തിമാനുമതി വൈകുന്നു, ഡിപിആർ െറയിൽവേ ബോർഡിൽ

∙ നേമം ടെർമിനൽ –2019 നവംബറിൽ സമർപ്പിച്ച 116 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരമില്ല

∙ കൊച്ചുവേളി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമാണം–38 കോടി, പണമില്ലാത്തതു കൊണ്ടു പണി നിർത്തി

∙ എറണാകുളം മാർഷലിങ് യാഡ് ടെർമിനൽ– ഡിപിആർ പഠനത്തിന് അനുമതിയില്ല

∙ പാലക്കാട് ടൗൺ പി‌റ്റ്‌ലൈൻ– പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചു, എസ്റ്റിമേറ്റ് 19 കോടി



∙ അങ്കമാലി–എരുമേലി ശബരി പാത– എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരമില്ല, എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു

∙ ഒാട്ടമാറ്റിക് കോച്ച് വാഷിങ് പ്ലാന്റ് എറണാകുളം, കൊച്ചുവേളി– അനുമതി ലഭിച്ച് 4 വർഷം, പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല

∙ ഷൊർണൂർ യാഡ് റീമോഡലിങ് – എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുമതിയില്ല

∙ എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ മൂന്നാം പാത– ഉപേക്ഷിച്ചു, പകരം നിലവിലുള്ള പാതയിൽ ഒാട്ടമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് ഏർപ്പെടുത്തും

∙ എറണാകുളം–പൂങ്കുന്നം പാതയിൽ ഒാട്ടമാറ്റിക് സിഗ്‌നലിങ്– 316 കോടി, എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതിയില്ല



∙തലശേരി–മൈസൂരു, നിലമ്പൂർ–മൈസൂരു പാതകൾ– കർണാടകയുടെ എതിർപ്പു മൂലം സർവേ നടക്കുന്നില്ല

∙കോട്ടയം വഴിയുള്ള പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ–ചിങ്ങവനം– ഏറ്റുമാനൂർ –അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

∙ആലപ്പുഴ വഴി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ– എറണാകുളം– അമ്പലപ്പുഴ– റെയിൽവേ, കലക്ടറേറ്റിൽ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാത്തതു മൂലം സർവേ നടപടികൾ ഇഴയുന്നു.

English Summary: Why Kerala is 'Abandoned' by Central Govt. and Indian Railway in Providing New Trains..?